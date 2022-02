Sci, Goggia e la prova di discesa annullata: "In un anno 5 cm di neve, oggi 12..."

È stata cancellata a causa di una fitta nevicata la seconda prova di discesa donne alle Olimpiadi di Pechino 2022. Tutto rimandato a domani per testare ancora una volta le condizioni di Sofia Goggia dopo l'infortunio in vista della gara in programma martedì 15 alle 11 (ore 4 italiane). "La media di neve caduta ogni anno è di 5 centimetri, solo oggi 12. Quando ci sono le Olimpiadi...", ha commentato la Goggia nelle storie su Instagram.