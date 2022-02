Pechino, snowboard misto a squadre: Visintin-Moioli d’argento

snowboard cross misto

La coppia azzurra arriva dietro agli statunitensi Baumgartner-Jacobellis. Gli altri due italiani, Sommariva-Carpano, ai piedi del podio



Lo snowboard cross regala un'altra medaglia all'Italia all'Olimpiade di Pechino 2022. È la coppia composta da Omar Visintin, già bronzo nell'individuale maschile, e Michela Moioli, campionessa olimpica nel 2018, a conquistare uno splendido argento nella corsa mista a squadre. La coppia azzurra viene battuta dagli statunitensi Baumgartner e Jacobellis. Bronzo per i canadesi Grondin e Odine, quarti gli altri italiani Sommariva e Carpano. Snowboard cross: Moioli-Visintin d'argento

































































Italia spettacolare nello snowboard cross. Dopo il bronzo nell’individuale maschile, la nazionale azzurra conquista un’altra medaglia nella specialità, stavolta nella prova mista a squadre. Se la mettono al collo Omar Visintin, già terzo classificato nell’individuale, e Michela Moioli, che riscatta la delusione di qualche giorno fa con una prova maiuscola nella gara a squadre. Medaglia d’oro per gli Stati Uniti, trascinata da Nick Baumgartner e da Lindsey Jacobellis, vincitori delle due frazioni. Si ferma invece ai piedi del podio il sogno di Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano, quarti e ultimi nella big final, dietro ai canadesi Eliot Grondin e Meryeta Odine.

La prima edizione olimpica dello snowboard cross misto a squadre regala diverse emozioni. L’Italia qualifica alla big final entrambe le sue coppie, la favorita Visintin-Moioli e l’outsider Sommariva-Carpano. Al maschile Baumgartner regola i rivali, ma Visintin chiude ad appena a 4 centesimi, con Grondin terzo a 23 e Sommariva a 88. Nella decisiva manche femminile, Moioli parte subito bene e passa in testa, superando la statunitense. Dietro, la 23enne Carpano sbaglia un salto e atterra sulla canadese Odine: entrambe terminano a terra e finiscono fuori dalla lotta per l’oro. Moioli combatte sul filo dei centesimi, ma nel finale ha la meglio una brillante Lindsay Jacobellis. L’azzurra, campionessa olimpica individuale nel 2018, arriva appena 2 decimi dietro e conquista un bell’argento. Più indietro la canadese si rialza prima e gestisce il margine per la terza piazza, lasciando l’altra coppia italiana fuori dal podio. Per l’Italia arriva comunque l’undicesima medaglia della spedizione dell’Olimpiade di Pechino 2022, la quinta d’argento, che si aggiunge ai due ori e ai quattro bronzi.