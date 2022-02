Pechino, Combinata alpina uomini: Kilde in testa, male Innerhofer

SCI

Kilde al comando, ma è l’Austria a sorridere. Nella combinata di sci alpino dell’Olimpiade di Pechino 2022, il norvegese termina in testa la prima manche, conquistando la discesa libera per due centesimi sul canadese Crawford. I favoriti per la vittoria, però, sono gli slalomisti austriaci Strolz e Schwarz, che partiranno con 75 e 95 centesimi di ritardo. Male l’unico italiano in gara, Innerhofer, a 1”07. Seconda manche alle 7.15 (ora italiana).

La combinata di sci alpino rimane apertissima dopo la discesa libera. Aleksander Aamodt Kilde si aggiudica la prima manche della terza prova maschile dell’Olimpiade di Pechino 2022, rispettando il pronostico, ma con un vantaggio più risicato di quanto si potesse prevedere. Il norvegese conduce con appena due centesimi di margine sul canadese James Crawford: entrambi sono discesisti puri e nella seconda manche, di slalom speciale, dovrebbero pagare dazio. I favoriti per il successo finale sembrano allora gli austriaci Johannes Strolz, terzo a 75 centesimi, e Marco Schwarz, alle sue spalle di due decimi esatti. Entrambi slalomisti puri, limitano i danni nella prova a loro meno congeniale e potranno recuperare (con gli interessi) il distacco tra i pali stretti.

Poco brillante Christof Innerhofer, l’unico italiano iscritto alla gara, che termina la discesa libera in settima posizione a 1”07 da Kilde. L’azzurro, a suo agio nella velocità, dovrà fare un mezzo miracolo e sperare in qualche regalo degli slalomisti per sognare la medaglia. In lotta per un risultato importante invece lo svizzero Justin Murisier, quinto a 1”02. Grossa delusione nella prima manche invece per il favorito della vigilia, il francese Alexis Pinturault, che paga 1”92 e dovrà inventarsi una prestazione superlativa nello slalom speciale. Sembrano chiamarsi fuori dalla battaglia per il podio invece gli svizzeri Loic Meillard, a 2”79, e Luca Aerni, a 3”91, così come il canadese Trevor Philp, arrivato a 3”72 dopo un grave errore. Seconda manche alle 7.15 ora italiana, con la lotta per le medaglie apertissima.