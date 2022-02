Pechino, calendario e azzurri in gara sabato 12 febbraio

Altre sei finali nella giornata olimpica di sabato 12 febbraio. Si parte con lo snowboardcross misto a squadre con la nostra Moioli in coppia con Omar Visintin e si arriva fino allo skeleton, dove l'Italia sarà rappresentata da Valentina Margaglio. In mezzo sci di fondo, biathlon a squadre uomini, speed skating e salto con gli sci. Grande attenzione anche per la prima prova di discesa femminile, con Sofia Goggia che testerà le sue condizioni. Con lei Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago e Francesca Marsaglia.