Pechino 2022: torna in pista la Fontana, Brignone per una medaglia nel Super-G: il programma dell'11 febbraio

IL CALENDARIO

Nella settima giornata di Giochi occhi su Super-G femmile, short-track e biathlon

Si assegnano 7 titoli nella settima giornata dei Giochi di Pechino 2022. Venerdì 11 febbraio tocca, tra gli altri, ad Arianna Fontana (short-track), impegnata nei 1000 metri donne, alle azzurre dello sci con il Super-G femminile, al biathlon (7,5 km sprint femminile). In programma anche sci di fondo, bob, speed skating, skeleton e salto con gli sci. Per vedere il programma completo e i risultati clicca qui. Getty Images

Il programma di giovedì 11 FEBBRAIO (in grassetto le gare in cui è presente l'Italia, in rosso le finali)

02.30, SKELETON: prima manche donne – Valentina Margaglio

02.30, SNOWBOARD: finale halfpipe uomini Run 1

02.58, SNOWBOARD: finale halfpipe uomini Run 2

03.25, SNOWBOARD: finale halfpipe uomini Run 3

04.00, SKELETON: seconda manche donne – Valentina Margaglio

04.00, SCI ALPINO: super-G donne – Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia

05.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Danimarca-ROC, Girone B uomini

05.10, HOCKEY GHIACCIO: USA-Rep. Ceca, quarti di finale donne

07.05, CURLING: sessione 3 round robin donne (USA-Cina, Canada-Giappone, Svizzera-ROC, Corea del Sud-Gran Bretagna)

07.10, BOB: prove 3 e 4 bob a 2 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

08.00, SCI DI FONDO: 15 km tc uomini con partenze ad intervalli – Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura

09.00, SPEED SKATING: 10000 metri uomini – Davide Ghiotto, Michele Malfatti

09.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Rep. Ceca-Svizzera, Girone B uomini

09.40, HOCKEY GHIACCIO: Svezia-Slovacchia, Girone C uomini

10.00, BIATHLON: 7.5 km sprint donne – Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

10.10, BOB: prove 3 e 4 monobob donne – Italia 1 (Giada Andreutti)

10.45, SALTO CON GLI SCI: trial round per qualificazione trampolino grande individuale uomini – Giovanni Bresadola

12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri donne – Arianna Fontana

12.00, SALTO CON GLI SCI: qualification round trampolino grande individuale uomini – Giovanni Bresadola

12.18, SHORT TRACK: batterie 500 metri uomini – Andrea Cassinelli, Pietro Sighel

12.55, SHORT TRACK: semifinali 1000 metri donne – ev. Arianna Fontana

13.04, SHORT TRACK: semifinali 5000 metri staffetta uomini – Italia (la composizione verrà comunicata 15 minuti prima del via)

13.05, CURLING: sessione 4 round robin uomini (ROC-Danimarca, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Svizzera)

13.20, SKELETON: terza manche uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

13.37, SHORT TRACK: Finale B 1000 metri donne – ev. Arianna Fontana

13.43, SHORT TRACK: Finale A 1000 metri donne – ev. Arianna Fontana

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Lettonia-Finlandia, Girone C uomini

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada-Svezia, quarti di finale donne

14.55, SKELETON: quarta manche uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari