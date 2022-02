Pechino 2022, slalom femminile: rimonta d’oro di Petra Vlhova, fuori la Brignone

SLALOM FEMMINILE

Rimonta storica di Petra Vhlova nello slalom femminile all’Olimpiade di Pechino 2022: la slovacca, dopo aver chiuso solo all’ottavo posto la prima manche, riesce a conquistare una miracolosa medaglia d’oro grazie a una seconda prova perfetta. Al secondo posto l’austriaca Katharina Liensberger a 8 centesimi, bronzo per la svizzera Wendy Holdener staccata di 12 centesimi. Esce invece a poche porte dal traguardo l’azzurra Federica Brignone.

È sempre la legge di Petra Vlhova nello slalom speciale femminile: dopo aver già conquistato la coppa di specialità con cinque successi su sette gare stagionali, la slovacca riscrive la storia e vince anche un’incredibile medaglia d’oro all’Olimpiade di Pechino 2022. Un risultato miracoloso, una super rimonta dall’ottavo posto della prima manche. La Vlhova, complice anche il tracciato disegnato dal suo allenatore Mauro Pini, mette a segno la gara perfetta e precede di 8 centesimi l’austriaca Katharina Liensberger e di 12 centesimi la svizzera Wendy Holdener. Appena fuori dal podio la tedesca Lena Duerr, al comando dopo la prima manche. Nel giorno del dramma di Mikaela Shiffrin, giornata non positiva anche per i nostri colori, con Federica Brignone 20esima dopo la prima manche (unica italiana nella top 30) e fuori a poche porte dal traguardo nella seconda, dove l’azzurra stava comunque ben figurando con dei buoni tempi intermedi. Ora la Brignone si può concentrare sul SuperG e sulla combinata, due discipline in cui ha grandi speranze di medaglia dopo aver già conquistato l’argento in gigante. “Mi spiace molto non aver concluso la manche anche perché stavo sciando bene. Adesso penso al Super G anche se non sarà per niente facile”, le parole di Federica a fine gara.