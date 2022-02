Pechino 2022, si assegnano 9 medaglie: il programma del 7 febbraio

IL CALENDARIO OLIMPICO

Dalla libera maschile al gigante femminile passando per lo skating e lo short track: altra giornata di medaglie con gli azzurri possibili protagonisti

Terza giornata olimpica a Pechino 2022. Lunedì 7 febbraio si assegnano nove medaglie e in gara ci saranno 32 atleti azzurri impegnati tra curling, slittino, salto con gli sci, sci alpino, pattinaggio di figura, combinata nordica, sci di fondo, snowboard e speed skating. Occhi puntati su Bassino, Brignone e Curtoni nel gigante, su Innerhofer, Marsaglia e Paris nella discesa libera, sulla Lollobrigida nei 1500 skating, su Wierer e Vittozzi nel biathlon e Fontana e Sighel nello short track. Clicca qui per calendario e risultati Getty Images

Ecco il programma completo di LUNEDI 7 FEBBRAIO (in grassetto le gare in cui è presente l'Italia, in rosso le finali con medaglie in palio):



02.05, CURLING: sessione 13 doppio misto (Svizzera-Norvegia, Canada-Italia, USA-Gran Bretagna, Repubblica Ceca-Cina) – Italia (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

02.15, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero coppie d’artistico team event

02.30, SCI ALPINO: prima manche gigante donne – Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni

02.30, FREESTYLE: qualificazione 1 big air donne – Silvia Bertagna

02.40, SKELETON: prove 1 e 2 singolo donne – Valentina Margaglio

03.15, FREESTYLE: qualificazione 2 big air donne – Silvia Bertagna

03.30, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero danza sul ghiaccio team event

04.00, FREESTYLE: qualificazione 3 big air donne – Silvia Bertagna

04.35, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero donne team event

05.00, SNOWBOARD: finale 1 slopestyle uomini – Emiliano Lauzi

05.00, SCI ALPINO: discesa libera uomini – Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris

05.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: ROC-Canada, Girone A donne

05.25, SKELETON: prove 1 e 2 singolo uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

05.27, SNOWBOARD: finale 2 slopestyle uomini – Emiliano Lauzi

05.54, SNOWBOARD: finale 3 slopestyle uomini – Emiliano Lauzi

06.30, FREESTYLE: qualificazione 1 big air uomini – Leonardo Donaggio

07.15, FREESTYLE: qualificazione 2 big air uomini – Leonardo Donaggio

07.30, COMBINATA NORDICA: allenamento 2 Gundersen trampolino piccolo / 10 km – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

07.30, SCI ALPINO: seconda manche gigante donne – ev. Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni

08.00, FREESTYLE: qualificazione 3 big air uomini – Leonardo Donaggio

09.00, SLITTINO: prova 3 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

09.30, SPEED SKATING: 1500 metri donne – Francesca Lollobrigida

09.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Danimarca-Repubblica Ceca, Girone B donne

10.00, BIATHLON: 15 km individuale donne – Michela Carrara, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

10.20, SLITTINO: prova 4 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

11.30, SALTO CON GLI SCI: trial round per competizione a squadre miste

12.30, SHORT TRACK: quarti di finale 500 metri donne – Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Martina Valcepina

12.44, SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri uomini – Pietro Sighel

12.45, SALTO CON GLI SCI: prima manche gara a squadre miste

12.50, SLITTINO: prima manche singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler

13.05, CURLING: semifinali doppio misto – Italia (Stefania Constantini, Amos Mosaner) (avversaria da definire)

13.13, SHORT TRACK: semifinali 500 metri donne – ev. Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Martina Valcepina

13.20, SHORT TRACK: semifinali 1000 metri uomini – ev. Pietro Sighel

13.46, SHORT TRACK: finale 500 metri donne – ev. Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Martina Valcepina

13.51, SALTO CON GLI SCI: seconda manche gara a squadre miste

13.58, SHORT TRACK: finale 1000 metri uomini – ev. Pietro Sighel

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Cina-Svezia, Girone B donne

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svizzera-Finlandia, Girone A donne

14.30, SLITTINO: seconda manche singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler