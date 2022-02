Pechino 2022, si assegnano 7 medaglie: il programma del 6 febbraio

Seconda giornata olimpica con medaglie in palio. Domenica 6 febbraio a Pechino 2022 si assegnano 7 titoli: slopestyle femminile per lo snowboard, discesa libera maschile per lo sci alpino, skiathlon maschile per lo sci di fondo, 5000 metri maschile per lo speed skating, normal hill maschile per il salto con gli sci, moguls femminile per lo sci freestyle, slittino singolo maschile. Occhi puntati sulla discesa libera con Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris. Clicca qui per calendario e risultati

Getty Images