Pechino 2022, sci: oro per Feuz nella discesa maschile, Paris sesto

Lo svizzero vince davanti al francese Clarey e all’austriaco Mayer. L’azzurro arriva a 52 centesimi. Fuori Innerhofer

Beat Feuz corona il dominio quadriennale con la medaglia d’oro olimpica. La prima gara di sci alpino a Pechino 2022 viene conquistata dallo svizzero, che si prende il primo posto nella discesa libera, specialità in cui ha vinto la Coppa del Mondo negli ultimi quattro anni. Argento per il 41enne francese Johan Clarey, ad appena 10 centesimi, bronzo all’austriaco Matthias Mayer, a 16. Sesto posto per Dominik Paris, a 52 centesimi dall’oro. Fuori Innerhofer. Getty Images

Spettacolo, colpi di scena e distacchi risicati nella discesa libera dell’Olimpiade di Pechino 2022. La medaglia d’oro finisce intorno al collo di Beat Feuz, che chiude il cerchio dopo aver vinto i mondiali a Cortina nel 2017 e la Coppa del mondo di specialità nei quattro anni successivi. La favola di giornata porta però il nome di Johan Clarey, che conquista l’argento a soli 10 centesimi dal vincitore. A 41 anni, è la medaglia più anziana nella storia dello sci alpino alle Olimpiadi: un risultato clamoroso per la quantità di infortuni con cui ha dovuto combattere per tutta la durata della sua carriera. Sul gradino più basso del podio sale invece Matthias Mayer, campione olimpico di discesa libera nel 2014. Dopo aver pagato mezzo secondo al primo intermedio, l’austriaco migliora la sua prova fino a chiudere terzo a 16 centesimi. Resta fuori dal podio per appena sette centesimi il canadese Crawford.

Sfuma invece il sogno di una medaglia olimpica in discesa libera di Dominik Paris, che dopo una buona partenza perde costantemente terreno dai migliori fino a chiudere in sesta posizione, a 52 centesimi dal vincitore e a poco meno di 4 decimi dal podio. Quindicesimo posto per Matteo Marsaglia, distanziato di 1”37. Dura giusto una quindicina di secondi purtroppo la prova di Christof Innerhofer, che commette un errore di traiettoria nella parte alta del tracciato e finisce fuori.