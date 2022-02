Pechino 2022, sci alpino: Gut-Behrami vince l'oro nel superG femminile, delusione Italia

sci alpino

La svizzera trionfa davanti all'austriaca Puchner e alla connazionale Gisin, solo settima Federica Brignone, con Elena Curtoni decima

Lara Gut-Behrami vince l'oro nel superG femminile all'Olimpiade invernale di Pechino 2022. La svizzera sfodera una strepitosa prestazione e, con il tempo di 1'13"51, trionfa battendo per 22 centesimi l'austriaca Mirjam Puchner, terza la connazionale Michelle Gisin a +0"30. Tanta delusione per l'Italia: Federica Brignone è settima e ben lontana (+0"66) dalla vincitrice di giornata, mentre Elena Curtoni è decima (+0"83). ansa

Mancava soltanto l'oro olimpico nella sua personale collezione, e a Pechino 2022 Lara Gut-Behrami non si lascia scappare l'occasione, trionfando nel superG femminile, conquistando la sua prima medaglia in una rassegna a cinque cerchi e regalando la vittoria alla Svizzera. L'elvetica, nonostante un primo settore non eccellente, domina nella parte conclusiva, molto più tecnica, e alla fine chiude in 1'13"51: un tempo inarrivabile per tutte, che consente a Gut-Behrami di togliere il primo posto all'Austria, che deve invece accontentarsi dell'argento di Mirjam Puchner.

La Svizzera, inoltre, piazza un'altra sciatrice sul podio: è Michelle Gisin, che si prende il bronzo a tre decimi dalla connazionale. Inutile l'ottimo avvio di Tippler, quarta per soli 3 centesimi, e di Ester Ledecka, quinta a +0"43. Un superG che non regala soddisfazione all'Italia: la migliore delle azzurre è Federica Brignone. La 31enne non riesce a conquistare la sua seconda medaglia a Pechino 2022 dopo l'argento nello slalom gigante e, nonostante una buona partenza, non va oltre il settimo posto in 1'14"17, a +0"66 da Gut-Behrami.

Chiude in top 10 Elena Curtoni, a +0"83 dalla vincitrice di giornata e subito dopo Mikaela Shiffrin, nona, mentre le altre due azzurre, Marta Bassino e Francesca Marsaglia, devono accontentarsi rispettivamente del diciassettesimo (+1'57") e del ventiduesimo posto (+2"10).