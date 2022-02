Pechino 2022, Moioli: "Per tutti gli italiani, un abbraccio a Sofia Goggia"

ITALIA TEAM

La portabandiera dopo aver sfilato nella cerimonia d'apertura: "Esperienza unica, che onore". Malagò: "Emozione indescrivibile"

Michela Moioli ha raccontato le sue emozioni dopo aver sfilato con il Tricolore alla cerimonia d'apertura di Pechino 2022. "Sono super emozionata, agitata, un mix, un'esplosione di emozioni, è stata un'esperienza unica. Sono onorata di averlo fatto per me e per tutti gli italiani e anche per il movimento dello snowboard. È stata una cosa unica che mi ha dato una grande carica", ha raccontato a caldo la campionessa della tavola. Pechino 2022, Azzurri avvolti nel tricolore: la sfilata dell'Italia Getty Images

ansa

Getty Images

ansa

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

ansa

ansa





Getty Images

ansa

Getty Images

ansa

Getty Images



Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

ansa

ansa Ultime gallery Vedi tutte

"Mando un grande abbraccio a Sofia Goggia, son certa che arriverà qui e darà il meglio di sé come tutti noi. Ti aspettiamo Sofy! Ora finalmente i Giochi possono cominciare", ha aggiunto parlando di colei che ha sostituito all'ultimo momento.

Pur non potendo presenziare all'evento perché positivo al Covid (per l'Italia c'era Federica Pellegrini), Giovanni Malagò ha voluto raccontare la sua esperienza a distanza. "La cerimonia d'apertura è sempre un'emozione indescrivibile, unica e, ogni volta che la vedi, dal vivo o in televisione, come è toccato a me, capisci perché le Olimpiadi sono l'unico spettacolo al mondo globalizzante. Sono a poche centinaia di metri dallo stadio, da solo in una stanza d'albergo per il Covid, e mai mi sarei immaginato di poter vivere un'esperienza simile. Comunque, mi sono molto emozionato a vedere sfilare Michela Moioli con la bandiera. L'ho sentita al telefono poco prima dell'ingresso in campo. Era tesa, ma felice".

Poi un incoraggiamento agli atleti azzurri: ""La squadra era elegantissima con la mantella disegnata da Giorgio Armani. Il Tricolore è sempre da brividi. Saranno Giochi dove potrà accadere di tutto. Rivolgo da qui un abbraccio a tutte le atlete e gli atleti dell'Italia Team. E a proposito, ho ricevuto un video privato da Sofia Goggia: è pronta, sta tornando!".