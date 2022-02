Pechino 2022, Italia show nel curling doppio misto: 4 su 4 e primato a punteggio pieno

PECHINO 2022

Gli azzurri Constantini-Mosaner battono anche Norvegia e Repubblica Ceca

A Giochi di Pechino 2022 vola l'Italia del curling doppio misto con la coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner: quattro vittorie in altrettanti match disputati e primato in classifica a punteggio pieno grazie alla vittoria dopo il sesto end contro la Repubblica Ceca (10-2). In precedenza gli azzurri, dopo i successi nella prima giornata su Usa e Svizzera, si erano imposti sulla Norvegia con il punteggio di 11-8.

Nell'incontro con la coppia della Repubblica Ceca, Zuzana Paulova e Tomas Paul, i due azzurri hanno raggiunto al quarto confronto il massimo vantaggio 9-1 poi mantenuto fino alla fine portando il punteggio conclusivo sul 10-2. "Il nostro obiettivo è quello di rimanere concentrati. La gara è ancora lunga ma speriamo di mantenere questo ritmo - ha detto Stefania Constantini - Sono contenta perché stiamo migliorando soprattutto l'affiatamento con il ghiaccio e questo ci dà fiducia per le prossime cinque gare". "Credo che vincere una partita con un punteggio così ampio - spiega Amos Mosanar - sia una buona carica di fiducia per le prossime cinque gare, sicuramente è molto importante vederci primi in previsione di altre gare. Oggi ci siamo espressi al meglio".