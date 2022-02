Pechino 2022, Constantini e Mosaner: "Il nostro oro spinta importante per curling"

"Abbiamo fatto qualcosa di importante sia per la nostra carriera che per il curling italiano che aveva bisogno di una spinta. E quale migliore di questa? Speriamo in vista di Milano-Cortina che il movimento si amplii anche grazie a questi risultati". Lo dicono Stefania Constantini e Amos Mosaner all'indomani della conquista di una storica medaglia d'oro nel curling alle Olimpiadi invernali di Pechino.

