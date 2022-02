Pechino 2022: bronzo solo sfiorato nel gigante parallelo dello snowboard per Fischnaller

SNOWBOARD

Il 41enne nativo di Bressanone viene sconfitto dal russo Wild nella ‘finalina’, dopo avere perso anche la semifinale contro Karl: "Non era la mia pista"

Roland Fischnaller non riesce a conquistare la medaglia olimpica nello slalom gigante parallelo dello snowboard in occasione dei Giochi invernali di Pechino 2022. Niente prima volta, quindi, dell’altoatesino nella sua carriera, al sesto tentativo a un’Olimpiade e all’età di 41 anni. Ottima, comunque, la prova di Fischnaller, che in semifinale si arrende al rivale di sempre, Benjamin Karl, prima di piegarsi nella finale per il terzo posto contro il russo Victor Wild.

Dopo aver vinto Mondiali e Coppe del Mondo, il veterano Roland Fischnaller non riesce ad agguantare la tanto agognata medaglia olimpica in snowboard che inseguiva da una vita. A 41 anni sarebbe sicuramente stata la ciliegina sulla torta della carriera. Per quanto in verità gli azzurri non partissero come favoriti, recitando tutti il ruolo di outsider, Capitan Fisch non sale ancora su quel podio dopo ben sei partecipazioni ad un’Olimpiade invernale. Da Salt Lake City 2002 a Pyeongchang 2018 si era classificato rispettivamente 19º, 13º, 18º, 18º e 7º, sempre in slalom gigante parallelo. Oggi avrebbe meritato quantomeno terza posizione; e invece si deve accontentare dell’amarissimo quarto posto. Il percorso nel tabellone ad eliminazione dell’altoatesino lo ha visto battere lo sloveno Zan Kosir agli ottavi e l’austriaco Andreas Prommegger (suo coetaneo) ai quarti. Poi, la semifinale contro Benjamin Karl: qua Fischnaller esce nelle ultime porte, con l’austriaco (grande rivale di sempre) che era comunque leggermente avanti. L’azzurro classe 1980 cerca di non scoraggiarsi in vista della finale per il terzo posto, ma non c’è niente da fare: Fischnaller è in vantaggio, poi comincia a sbagliare, fino a uscire all’ultima porta. Medaglia di legno; il bronzo va al russo Victor Wild.

"NON ERA LA MIA PISTA, MA L'ANNO PROSSIMO CI SARO'"

"Oggi ero abbastanza in forma ma non era la mia pista. Ci ho provato, mi sono impegnato tantissimo: essere ancora con i top a quarantaduenni e' una bella cosa ma non aiuta a smaltire la delusione. Ho sbagliato le ultime due manche, non so come mai son andato troppo dritto dove normalmente non faccio cosi'. Sono le emozioni delle Olimpiadi e, come ha già detto da una mia collega azzurra (Sofia Goggia ndr), se questo e' il piano di Dio non posso che aprire le braccia". Lo ha detto Roland Fischnaller, quarto ai piedi del podio a Pechino 2022 dopo aver perso la finalina del gigante parallelo di snowboard. "Adesso vado a casa da mia moglie e i miei figli, poi si torna a gareggiare in Coppa del mondo e a fine maggio sarò sullo Stelvio a provare la tavola nuova - ha aggiunto - . Sarò sicuramente in pista la prossima stagione".

NELLA GARA FEMMINILE VINCE ESTER LEDECKA

Per quanto riguarda la gara femminile della medesima disciplina, la ceca Ester Ledecka si conferma campionessa olimpica. Probabilmente si tratta di uno degli ori più scontati dell’intera Olimpiade. Fatto sta che la sciatrice alpina e snowboarder si conferma per la seconda edizione consecutiva, dopo avere vinto sempre lo slalom parallelo già quattro anni fa a Pyeongchang. L’austriaca Daniela Ulbing ha dato tutto in finale, ma è uscita di scena nell’ultimo tratto, spalancando le porte del trionfo a Ledecka.