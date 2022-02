Pechino 2020, la finale di curling e il SuperG: il programma dell'8 febbraio

il calendario olimpico

Mosaner e Constantini inseguono uno storico oro. Dieci titoli in palio e 38 azzurri in tutto impegnati nelle gare. C'è anche lo sci con Paris e Innerhofer

Martedì 8 febbraio occhi puntati sul curling: Mosaner e Constantini nel doppio misto si giocano uno storico oro contro la Norvegia. Il calendario olimpico mette in palio dieci titoli e vede, in tutto, 38 italiani impegnati tra pattinaggio di figura, slittino, snowboard, sci alpino, skeleton, curling, combinata nordica, sci di fondo, biathlon e speed skating. Per il calendario completo e i risultati clicca qui. Getty Images

Ecco il calendario completo di MARTEDI' 8 FEBBRAIO (in grassetto gli italiani in gara e in rosso le finali):

02:15 PATTINAGGIO DI FIGURA: programma corto uomini – Daniel Grassl, Matteo Rizzo

02:30 SLITTINO: prova 5 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

03:00 FREESTYLE: prima manche finale big air donne

03:22 FREESTYLE: seconda manche finale big air donne

03:40 SNOWBOARD: qualification run PGS donne – Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

03:45 FREESTYLE: terza manche finale big air donne

03:50 SLITTINO: prova 6 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

04:00 SCI ALPINO: superG uomini – Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris

04:07 SNOWBOARD: qualification run PGS uomini – Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

04:34, SNOWBOARD: elimination run PGS donne – ev. Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

05:01 SNOWBOARD: elimination run PGS uomini – ev. Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

05:10 HOCKEY SUL GHIACCIO: USA-Canada, Girone A donne

05:40 SKELETON: prove 3 e 4 singolo donne – Valentina Margaglio

07:05 CURLING: finale bronzo doppio misto, Svezia-Gran Bretagna

07:30 SNOWBOARD: ottavi di finale PGS donne – ev. Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

07:48 SNOWBOARD: ottavi di finale PGS uomini – ev. Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

08:06 SNOWBOARD: quarti di finale PGS donne – ev. Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

08:15 SNOWBOARD: quarti di finale PGS uomini – ev. Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

08:24 SNOWBOARD: semifinali PGS donne – ev. Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

08.30, SNOWBOARD: semifinali PGS uomini – ev. Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

08:30 COMBINATA NORDICA: allenamento 3 Gundersen trampolino piccolo / 10 km – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

08:36 SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS donne poi finale oro– ev. Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

08:43 SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS uomini poi finale oro – ev. Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

09:00 SCI DI FONDO: qualificazioni sprint tl donne – Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

09:30 BIATHLON: 20 km individuale uomini – Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Dominik Windisch

09:40 HOCKEY SUL GHIACCIO: Giappone-Repubblica Ceca, Girone B donne

09:50 SCI DI FONDO: qualificazioni sprint tl uomini – Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli

11:30 SPEED SKATING: 1500 metri uomini – Alessio Trentini

11:30 SCI DI FONDO: quarti di finale sprint tl donne – ev. Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

11:55 SCI DI FONDO: quarti di finale sprint tl uomini – ev. Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli

12:25 SCI DI FONDO: semifinali sprint tl donne – ev. Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

12:35 SCI DI FONDO: semifinali sprint tl uomini – ev. Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli

12:47 SCI DI FONDO: finale sprint tl donne – ev. Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

12:50 SLITTINO: terza manche singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler

13:00 SCI DI FONDO: finale sprint tl uomini – ev. Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli

13:05 CURLING: finale per l’oro doppio misto, Italia-Norvegia – Italia (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

14:10 HOCKEY SUL GHIACCIO: Svezia-Danimarca, Girone B donne

14:10 HOCKEY SUL GHIACCIO: Finlandia-ROC, Girone A donne

14:35 SLITTINO: quarta manche singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler

