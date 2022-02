Il vento blocca Paris e soci: discesa rinviata, rebus recupero

SCI

Condizioni estreme: la decisione dopo tre partenze posticipate

C’era grande attesa per la prima gara dello sci alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ma il fortissimo vento che si è abbattuto sul tracciato di Yanqing ha costretto gli organizzatori a rimandare la discesa libera maschile a data da destinarsi. Una decisione presa dopo ben tre rinvii di giornata: inizialmente prevista per le 4 ore italiane, la gara è stata poi spostata prima alle 5 e poi alle 6, prima di essere definitivamente annullata verso le 6.15 spezzando la possibilità di gareggiare alle 7. Ora il calendario fittissimo delle Olimpiadi imporrà agli organizzatori di fare i salti mortali per trovare una giornata adatta al recupero. Restano quindi fermi gli uomini jet, con gli italiani Dominik Paris, Cristof Innerhofer e Matteo Marsaglia bloccati in sala lounge per diverse ore prima di ricevere l’ufficialità del rinvio. Le avverse condizioni meteo, sempre legate al forte vento, avevano già costretto al rinvio l’ultima prova di ieri proprio della discesa libera. Le raffiche non si sono placate e anche oggi sarebbe stato troppo pericoloso permettere ai velocisti di scendere.