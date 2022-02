Dalla Rossa...agli Azzurri: gli auguri della Ferrari ad Italia Team

I primi test della Ferrari F1-75 per il Mondiale 2022 inizieranno a Barcellona solo pochi giorni dopo la conclusione dei Giochi Invernali al via a Pechino ma - in attesa del... passaggio di consegne - da Maranello arriva un "In bocca al lupo" ad Italia Team, per l'occasione disegnato sul montante dello specchietto retrovisore della SF21 (con tanto di Cavallino Rampante in secondo piano), che riprende in tutto e per tutto l'identico messaggio rivolto ai "nostri" al GP d'Ungheria, nell'imminenza dei Giochi Estivi di Tokyo 2020, andati in scena- a causa dell'emergenza sanitaria - lo scorso mese di agosto.