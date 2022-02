Da Pechino a Milano-Cortina: passaggio di testimone con lo show di Marco Balich

DURANTE LA CERIMONIA DI CHIUSURA

Dalla Cina all'Italia, la cerimonia di passaggio della bandiera olimpica avverrà durante la cerimonia di chiusura e sarà diretta da un designer italiano

Dopo Pechino 2022 sarà la volta di Milano-Cortina 2026: il passaggio di testimone delle Olimpiadi invernali avverrà durante la cerimonia di chiusura, il 20 febbraio, durante la quale è in programma il cosiddetto passaggio della bandiera olimpica. Verrà effettuato un vero e proprio passaggio della bandiera olimpica dal Paese che ha appena ospitato i Giochi a quello che le ospiterà nella prossima edizione. ufficio-stampa

Sarà Marco Balich il direttore creativo della cerimonia di passaggio della bandiera olimpica (Flag Handover) dalla Cina all'Italia, ideata dalla società da lui fondata Balich Wonder Studio. Balich sarà affiancato da Lida Castelli nel ruolo di direttore artistico, in uno spettacolo unico in cui verrà lanciato al mondo un importante messaggio.

Marco Balich è un direttore creativo e produttore esecutivo da record: ha realizzato 14 Cerimonie Olimpiche e 12 Giochi Regionali, oltre a diversi eventi di grande scala in tutto il mondo: portano la sua firma, infatti, le cerimonie di chiusura e apertura delle Olimpiadi di Rio 2016, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Sochi 2014 e delle relative Paralimpiadi e delle cerimonie di chiusura e apertura delle Olimpiadi di Torino 2006.