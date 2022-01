A Pechino 2022 senza cellulare: il divieto di alcune delegazioni agli atleti

RISCHIO PECHINO 2022

Dalla delegazione Usa a quella britannica, olandese e canadese: no ai cellulari a Pechino per rischio monitoraggio

Gli atleti di diverse delegazioni in partenza alla volta di Pechino, dove il 4 febbraio prenderanno ufficialmente il via i Giochi olimpici invernali, potrebbero dover restare orfani dei propri cellulari per l'intera spedizione cinese. A riferirlo è Il WSJ, che ha sottolineato come il team USA ha consigliato ai propri atleti di lasciare i propri cellulari in patria per non rischiare di essere monitorati durante la permanenza in Cina. Ma quella americana non è l'unica ad aver posto il "divieto". Getty Images

In partenza verso un paese che da anni censura in maniera dura e ferrea l'ingresso sul web e oscura social come Facebook e YouTube, diverse delegazioni avrebbero optato per una "libertà" diversa per i propri atleti. Se dalla spedizione americana è stato consigliato di prendere familiarità con le reti private VPN, che permettono in parte di schermare il traffico internet, dalla delegazione britannica è invece arrivata l'offerta di utilizzare "dispositivi temporanei" diversi rispetto alle apparecchiature personali.

Il comitato olimpico olandese e canadese hanno invece optato una via di mezzo tra la scelta americana e quella britannica: dispositivi personali a casa, pc e cellulari temporanei forniti a tutti gli atleti e disattivati dopo la manifestazione.

L'Italia, secondo quanto si apprende da fonti vicine al Coni, non avrebbe dato alcuna indicazione ai propri atleti. Intanto le ambasciate cinesi dei vari paesi che hanno preso decisioni in vista della partenza alla volta di Pechino hanno definito "completamente infondate" le preoccupazioni espresse dai vari comitati olimpici.