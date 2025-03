Mondiali di snowboard cross, Moioli vince il primo titolo in carriera e lancia un segnale in vista di Milano-Cortina 2026

Michela Moioli sfata finalmente il tabù dei Mondiali di snowboard cross e conquista per la prima volta in carriera il titolo iridato. Dopo essersi aggiudicata per tre volte la Coppa del Mondo e l'oro olimpico, la 29enne di Alzano Lombardo ha riscattato una stagione non facile superando al photofinish la britannica Charlotte Bankes.