Dacia Hipster: a tu per tu con la prima e-car europea

Quattro posti veri in 3 metri

La Hipster Concept misura appena 3 metri in lunghezza, ma offre quattro posti veri e un bagagliaio modulabile da 70 a 500 litri. L’abitacolo, grazie a soluzioni intelligenti come i sedili anteriori uniti in una panchetta o i finestrini scorrevoli, è stato progettato per massimizzare lo spazio interno e la convivialità, richiamando lo spirito delle iconiche utilitarie del passato. La filosofia “less is more” di Dacia emerge anche nelle scelte progettuali: niente maniglie convenzionali, sostituite da cinghie leggere e funzionali, materiali riciclati come lo Starkle® per le protezioni laterali, e un approccio minimalista al design, caratterizzato da linee robuste e fari semplici ma distintivi.