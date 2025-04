Marta Lo Deserto guida il curling azzurro a Milano-Cortina 2026: "Vogliamo una medaglia"

Marta Lo Deserto non ha ancora conosciuto l'emozione dei Giochi Olimpici, eppure la 23enne di Cortina d'Ampezzo è uno dei pilastri della Nazionale Italiana di curling. La portacolori delle Fiamme Gialle è pronta a guidare la squadra azzurra a Milano-Cortina 2026 e per farlo dovrà sfruttare anche gli insegnamenti raccolti agli ultimi Mondiali dove l'Italia non è riuscita a centrare l'accesso ai play-off. Un risultato che non ha spaventato Lo Deserto come spiegato in occasione della Winter Edition di "Bomber vs King", promossa da Gillette.