Milano-Cortina 2026, Gaspari presenta la nuova "Eugenio Monti": "Pista molto tecnica, ci aiuterà a crescere"

Ho avuto un po' di timore che le gare olimpiche fossero spostate all'estero, ma per fortuna qualcuno ha voluto che si facessero in Italia. Più che realizzare una nuova pista, è un rinnovamento di qualcosa che era presente anche in passato visto che settantacinque anni fa l'impianto era già attivo. Vivendo in un paese montano, i lavori sono stati tutt'altro che semplici considerato intemperie, tempi strettissimi e quant'altro. Io mi sono fidato di quello che mi veniva detto dalle maestranze, ma fino a due mesi fa non ero sicuro. Ci ho creduto perché sono loro gli esperti del mestiere e sapevano quello che stavano facendo. Alla fine hanno avuto ragione loro e ce l'hanno fatta. Il fatto di conoscere una squadra e creare un team di lavoro con le persone giuste è stato fondamentale per la buona uscita della pista.