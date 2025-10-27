Dall'omaggio ad Armani al discorso di Mattarella: ecco come sarà la Cerimonia d'Apertura di Milano-Cortina 2026

La Cerimonia d'Apertura sarà anche un'occasione per esportare il Made in Italy come più volte ribadito dagli organizzatori. Lo spettacolo è stato affidato a Balich Wonder Studio che ha deciso di mettere al centro del campo un grande palcoscenico di design, con quattro rampe che simboleggeranno i territori coinvolti. Nel corso della cerimonia troverà spazio un’ampia celebrazione della storia italiana, ripercorrendo tutte le sue fasi principali e ricordando le personalità più illustri, da Leonardo Da Vinci a Cristoforo Colombo, fino ad arrivare ai grandi nomi della musica, del design, della moda e del Made in Italy. In questo grande racconto ci sarà anche un momento dedicato al ricordo di Giorgio Armani, il noto stilista scomparso lo scorso 4 settembre, mentre l'apertura ufficiale dei Giochi verrà affidata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.