Buonfiglio non si sbilancia sui portabandiera: "Il 22 dicembre andremo dal Presidente della Repubblica, uno o due giorni prima diremo i nomi"

Il presidente del CONI è intervenuto a margine dell'assegnazione dei Collari d'Oro: "Per me sono tanti i valori che determinano un portabandiera, ma devono essere anche rappresentativi dei valori dello sport"
"I portabandiera per i Giochi di Milano-Cortina 2026? Andiamo dal presidente della Repubblica il 22 dicembre". A esprimersi è Luciano Buonfiglio che, dopo il riserbo dei giorni scorsi, ha indicato una data in cui verranno comunicati i nomi dei quattro portabandiera che sfileranno nella Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.
Il numero 1 dello sport italiano è intervenuto a margine dell'assegnazione dei Collari d'Oro non sbilanciandosi su quali saranno i nomi: "Uno o due giorni prima diremo chi sono gli alfieri - ha aggiunto Buonfiglio - Sarà rispettata la tradizione che i portabandiera saranno medagliati olimpici? La prima medaglia me la prendo io perché ho convinto il CIO ad avere quattro portabandiera, ci stiamo lavorando. Per me sono tanti i valori che determinano un portabandiera, ma devono essere anche rappresentativi dei valori dello sport".