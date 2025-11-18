Brignone, Ninna Quario fa chiarezza: "Dai medici nessun ok a Federica per sciare"

Quanto alla partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina non si sbilancia: "È sulla buona strada, ma per i Giochi ci si allena otto mesi: nessuno può sapere se ce la farà, nemmeno lei - aggiunge Quario -. Io vi posso dire che ho guardato un video che ha messo su Instagram, del lavoro che sta facendo in questi giorni e direi che ci siamo, perché sta cominciando a sollevare pesi, a usare la gamba in modo vero, non solo a fare rieducazione e fisioterapia. Sono l'ultima che chiede a Fede come sta, se ce la farà. Credo che siamo sulla buona strada, non so ancora quando proverà a sciare e lì sarà un test importantissimo per come reagirà la gamba, la testa, se avrà paura o meno. Normalmente uno si allena otto mesi per le Olimpiadi e lei ha cominciato da una settimana".