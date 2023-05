Napoli, tutte le statistiche e i numeri dello scudetto 2022/23

scudetto ai raggi x

La squadra di Spalletti vince con cinque giornate d'anticipo e il tecnico toscano diventa il più anziano a conquistare il titolo

SCUDETTO NAPOLI, LE STATISTICHE OPTA

-La stagione capolavoro del Napoli, resterà nella storia della Serie A: un predominio che parte da lontano. Già alla fine del girone di andata, infatti, il Napoli si ritrovava con 12 punti di vantaggio sul 2° posto: nessuna capolista ha mai avuto un divario maggiore sulla diretta inseguitrice dopo la prima parte di stagione nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95).

-I partenopei si sono laureati Campioni d’Italia con cinque turni d’anticipo: eguagliati Juventus 2018/19, Inter 2006/07, Fiorentina 1955/56 e Torino 1947/48.

-Lo scudetto è arrivato a distanza di 33 anni trascorsi dall’ultimo titolo vinto dai campani, il 29 aprile 1990. Un’attesa lunghissima, seconda soltanto a quella avuta dalla Roma tra la conquista del titolo nel 1942 e nel 1983 in Serie A.

-Luciano Spalletti, ha dovuto attendere a lungo prima di ottenere il più alto riconoscimento della sua carriera in Italia: contro l'Udinese, toccata quota 554 gare (inclusi tavolini), e nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) battuto in questa singolare statistica Sven-Göran Eriksson con 424 panchine.

-La lunga attesa di Luciano Spalletti per conquistare il suo primo scudetto in Italia lo ha portato a stabilire anche un altro record: l’allenatore più “anziano” a sollevare il trofeo in Serie A con 64 anni e 58 giorni. Battuto Maurizio Sarri che nel 2019/20, alla guida della Juventus, aveva vinto il titolo a 61 anni e 203 giorni.

-La squadra di Luciano Spalletti ha centrato l’obiettivo scudetto non solo risultando in testa al campionato italiano, ma anche figurando prima in una ipotetica classifica che coinvolge tutti i principali cinque tornei europei 2022/23. Il Napoli, infatti, è la squadra che finora ha conquistato più punti nei top-5 campionati europei in corso (82).

-Con 82 punti conquistati, inoltre, il Napoli sta anche vivendo la sua miglior stagione di sempre a questo punto del torneo. Prima di questa annata i partenopei non avevano mai ottenuto un tale bottino di punti dopo le prime 33 gare stagionali in un massimo campionato.

SCUDETTO NAPOLI, LO STILE DI GIOCO

-Il sodalizio tra Napoli e Spalletti sta producendo non solo la miglior stagione del club nella massima serie ma anche il miglior rendimento in generale del tecnico alla guida di una squadra in Serie A. La formazione partenopea è quella con cui Spalletti vanta la più alta percentuale di vittorie in carriera in Serie A: 70%, frutto di 49 successi in 70 partite. Anche in termini di media punti, quella sulla panchina azzurra è la miglior esperienza del tecnico toscano in carriera nella competizione (2.28 a partita).

-L’impronta di gioco che Spalletti ha dato al Napoli è chiara e si basa su caratteristiche ben precise. Le prerogative principali del gioco dei partenopei prevedono il dominio della partita tramite un possesso palla continuato, la ricerca del gol attraverso una fitta rete di passaggi e un serrato pressing offensivo per la riconquista immediata del pallone. Grazie a questi e ad altri dogmi, la squadra partenopea può vantare il miglior attacco in assoluto e la miglior difesa (al pari della Lazio) del campionato.

© Opta

-Lo stile di gioco del Napoli, dedito ad un palleggio insistito fino a pochi metri dal portiere avversario, ha portato i partenopei a segnare dall’interno dell’area ben 66 delle 67 reti in questo campionato, ossia il 99% dei propri gol: la percentuale più alta dei maggiori cinque campionati europei in corso.

-Una squadra abile non solo nelle dinamiche di gioco su azione ma anche nelle situazioni di palla ferma. Il Napoli, infatti, è sia la squadra che ha segnato più gol da palla inattiva in questa Serie A (22), che quella che ne ha subiti di meno da queste situazioni di gioco (solo tre, almeno la metà di qualsiasi altra squadra). In particolare, le situazioni di palla inattiva più sfruttate in assoluto dal Napoli sono stati i calci d’angolo, dai cui sviluppi i partenopei hanno ricavato ben 15 gol: un record nei top-5 campionati europei 2022/23.

-Gli schemi vincenti su palla inattiva sono tra i motivi dei tanti gol segnati di testa dal Napoli: ben 16 gol in questo campionato, record per i partenopei in una singola stagione di Serie A dal loro ritorno nella competizione nel 2007/08 e primato nei maggiori cinque tornei europei.

-Al di là della bravura di Spalletti sul piano tattico, un altro merito che va riconosciuto all’allenatore del Napoli è la valorizzazione della rosa e il coinvolgimento dell’intero organico. A tal riguardo è significativo il dato relativo ai gol “dalla panchina”: 14 in questo campionato, nessuna squadra nei top-5 campionati europei ha fatto meglio finora.

SCUDETTO NAPOLI, FOCUS GIOCATORI

-Oltre al contributo delle seconde linee, ovviamente essenziale è stato quello dei titolari di questa squadra, a partire dall’attuale capocannoniere della Serie A. Una fetta importante di scudetto spetta sicuramente a Victor Osimhen, autore di 21 gol. E pensare che nel XXI secolo solo tre volte la squadra del miglior marcatore del torneo ha vinto lo scudetto, ossia la Juventus di Trezeguet nel 2002, il Milan di Shevchenko nel 2004 e l’Inter di Ibrahimovic nel 2009.

-Con le attuali 21 reti in questo campionato, Osimhen è diventato il quarto giocatore dell’era De Laurentiis a segnare almeno 20 gol in una singola stagione di Serie A, dopo Edinson Cavani, Gonzalo Higuaín e Dries Mertens.

-In aggiunta, Osimhen ha eguagliato Samuel Eto’o (21 nel 2010/11) come miglior marcatore africano in una singola stagione di Serie A.

-In totale, sono 45 i gol all’attivo di Osimhen: il miglior marcatore nigeriano nella storia della Serie A, ad una sola lunghezza dall’eguagliare George Weah (46) come miglior marcatore africano di sempre nel torneo.

-Dopo aver subito un infortunio ad inizio stagione, Osimhen al suo rientro ha mantenuto un rendimento sotto porta impressionante. A partire dalla seconda metà di ottobre, il nigeriano è il miglior marcatore dei top-5 campionati europei, con 19 gol segnati nel periodo.

-In questa stagione ha trovato in Khvicha Kvaratskhelia un partner formidabile, che ha fornito sei dei suoi 10 assist proprio a Victor Osimhen ed è il giocatore che ha servito di più un singolo compagno di squadra in questo campionato. Grossa parte del potenziale offensivo del Napoli va attribuito alla sua coppia d’attacco, che ha realizzato in totale 33 gol: meno solo dei tandem Haaland-Foden (42) e Mbappé-Messi (37) nei top-5 campionati in corso.

-A differenza di Osimhen che aveva già mostrato le sue qualità, Kvaratskhelia è arrivato questa stagione in Serie A da perfetto sconosciuto, ma registrando subito numeri notevoli. Con 12 reti e 10 assist in questo torneo, è il primo giocatore con almeno 10 reti e 10 passaggi vincenti nella sua prima stagione in assoluto nei top-5 campionati europei dai tempi di Diego nel 2006/07 (13 centri e 13 assist con il Werder Brema).

-Il georgiano (12+10) è uno degli unici sei giocatori in “doppia-doppia cifra” tra gol e assist nei top-5 campionati europei 2022/23, assieme a Messi (15+15), Neymar (13+11), Saka (13+11) Kolo Muani (13+10) e Griezmann (11+10) e tra questi solo Bukayo Saka è più giovane dell’esterno del Napoli.

-Kvaratskhelia (12 gol) può diventare il secondo straniero Under 23 capace di segnare almeno 14 gol nella stagione di debutto in Serie A negli ultimi 60 anni, dopo Ronaldo “Il Fenomeno” nel 1997/98 (25 reti).

-L’esterno del Napoli, inoltre, è il terzo giocatore in tutta la storia della Serie A capace di segnare più di 10 gol in una singola stagione con il Napoli prima di compiere 23 anni, dopo Attila Sallustro (13 nel 1929/30) e Marek Hamsik (12 nel 2009/10).

-Il gioco del Napoli, che si fonda su un palleggio ripetuto, ha trovato un interprete eccellente in Stanislav Lobotka. Tra i centrocampisti dei top-5 campionati europei in corso con almeno 500 passaggi tentati, solo Toni Kroos (95.1%) e Danilo Pereira (94.4%) hanno una percentuale di passaggi riusciti superiore a quella dello slovacco del Napoli (94.3%).

-Come sottolineato a più riprese, i giocatore del Napoli in generale sono inclini ad effettuare una grossa mole di passaggi durante la partita. Significativo il fatto che in questa Serie A tutti i primi cinque giocatori per passaggi riusciti siano della squadra partenopea: Kim Min-Jae, Stanislav Lobotka, Giovanni Di Lorenzo, André-Frank Zambo Anguissa e Amir Rrahmani.

-Il leader di questa speciale classifica, Kim Min-Jae, si è rivelato una pedina preziosa nello scacchiere di Spalletti. Tra i difensori che hanno collezionato almeno 25 presenze in questo campionato, nessuno ha subito meno dribbling di Kim Min-Jae: solo cinque in 30 gare giocare in questa Serie A.

-Una menzione speciale spetta a Giovanni Di Lorenzo, che potrebbe essere il secondo giocatore dopo Diego Armando Maradona a vincere uno Scudetto da capitano del Napoli in Serie A. Il terzino dei partenopei è un giocatore su cui poter fare sempre affidamento. Da quando ha esordito in Serie A nel 2018/19, nessun giocatore conta più partite da titolare nel massimo campionato italiano rispetto al capitano del Napoli: 170 (su 170 presenze totali), al pari del portiere Andrea Consigli.

-Considerando tutte le competizioni, Giovanni Di Lorenzo è in doppia cifra di partecipazioni attive tra gol (quattro) e assist (sei) in questa stagione e da quando milita nella massima serie solo nel 2020/21 (11) è stato coinvolto in più reti in una singola annata tra campionato e coppe.