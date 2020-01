Superbike: la presentazione del team 2020 di Kawasaki Puccetti al Motor Bike Expo

SUPERBIKE

La grande novità 2020 in casa Kawasaki Puccetti si chiama Xavi Fores: lo spagnolo torna in Superbike dopo un solo anno in British Motorbike e salirà sulla ZX-10R al posto di Toprak Razgatilogu. Dopo le due vittorie e i 13 podi della scorsa stagione, Puccetti Racing si attende un'altra grande annata e presenterà il nuovo team a Motor Bike Expo, domenica 19 gennaio alle 16.30 nel padiglione 7.

In Supersport pronta la corsa al titolo con Phillip Ottl (ex Moto 2), tra i giovani sarà il turco Can Oncu a tentare di candidarsi come rivelazione della Supersport 2020.