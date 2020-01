Motor Bike Expo 2020, il mondo custom a Verona dal 16 al 19 gennaio

MOTOR BIKE EXPO 2020

Verona è pronta a scaldare i motori del Motor Bike Expo 2020, la rassegna dedicata a tutti i motociclisti e agli amanti del mondo custom. Settecento espositori alla Fiera di Verona dal 16 al 19 gennaio per la più grande manifestazione al mondo dedicata alla moto personalizzata che ha raggiunto in una stagione un pubblico di 170.000 visitatori. A MBE saranno presenti le più importanti case motociclistiche con i modelli della gamma 2020, come sempre grande spazio anche a produttori di accessori ed abbigliamento, dalla pista al fuoristrada, dal custom al turismo.

Lo spettacolo sarà garantito anche dalle tante esibizioni in programma nelle aree esterne ai padiglioni della fiera, tra piloti e personaggi dello spettacolo appassionati di moto, con l'esclusiva della presentazione in anteprima mondiale del campionato europeo velocità femminile a testimoniare il grande impegno della rassegna per le iniziative dedicate alle donne in moto.