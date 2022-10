Qatar 2022, Tunisia a rischio esclusione per interferenze del governo

NUOVO CASO

Avvertimento arriva dalla FIFA dopo l'annuncio della possibile chiusura degli gli uffici federali da parte del ministro tunisino della Gioventù e dello Sport

© Getty Images La Tunisia potrebbe essere esclusa da Qatar 2022 a causa delle interferenze del governo sulle questioni calcistiche. Lo riporta la BBC spiegando i dettagli del nuovo caso che sta infiammando l'avvicinamento al Mondiale. La FIFA si sarebbe mossa dopo le frasi del ministro tunisino della Gioventù e dello Sport Kamel Deguiche sulla possibile chiusura degli uffici federali. Ipotesi in netto contrasto con le norme dettate dal massimo organo del calcio mondiale, per cui le federazioni affiliate devono essere libere da interferenze legali e politiche.

Libertà che il governo tunisino sembrerebbe minare con le recenti prese di posizione, mettendo a rischio la partecipazione ai Mondiali con un chiaro tentativo di intromissione. Esclusione su cui al momento non è stata ancora presa una decisione ufficiale e su cui si attendono sviluppi a breve. Per chiarire la situazione, infatti, la FIFA ha chiesto chiarimenti alla FTF, lanciando un avvertimento con una lettera inviata al segretario generale della Wajdi Aouadi.

Un problema complicato da gestire per la Federazione tunisina, di recente già al centro di alcune polemiche per l'accusa di un club locale di aver consapevolmente fuorviato la Corte Arbitrale dello Sport nell'aprile 2021. E per il quale i precedenti non lasciano ben sperare. Per altri casi di interferenze del governo nel calcio, quest'anno la Fifa ha infatti già squalificato Kenya, Zimbabwe e India, bandita ad agosto a causa di "indebite influenze di terzi".

Ingerenze che anche in Tunisia starebbero alimentando timori in relazione all'imminente inizio dei Mondiali in Qatar, dove la Nazionale di Jalel Kadri è stata inserita nel Girone D insieme a Danimarca, Australia e Francia. Negli ultimi mesi il ministro dello Sport del resto ha effettivamente chiesto alla FTF di posticipare il campionato nazionale e rimettere mano alle date di inizio della stagione. Richieste che sarebbero già sufficienti per parlare di "interferenza politica" e per un intervento della FIFA.

