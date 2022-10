Australia contro il Qatar per il Mondiale 2022: video per chiedere riforme e tutele

IL MESSAGGIO

La nazionale australiana ha pubblicato un messaggio in difesa dei lavoratori stranieri e della comunità Lgbtqi+

© Getty Images L'Australia del calcio contro il Qatar. La federcalcio australiano ha prodotto un video di tre minuti contro gli organizzatori del Mondiale, accusati di calpestare i diritti umani dei lavoratori stranieri e della comunità Lgtbqi+. A pubblicarlo i giocatori della nazionale che al prossimo Mondiale sarà presente, che chiedono una riforma in questi settori per dare un senso e un lascito dopo la manifestazione.

La richiesta - "Il Mondiale è stato associato alla sofferenza di alcuni lavoratori migranti e delle loro famiglie e questo non può essere ignorato - dicono i calciatori aussie -. Affrontare questi problemi non è facile. E non abbiamo tutte le risposte. Siamo al fianco della FifPro, la Building and Wood Workers International e la International Trade Union Confederation, che cercano di far avanzare le riforme e stabilire un'eredità duratura del Mondiale in Qatar.

Ciò deve includere la creazione di un centro di risorse per i migranti, un rimedio efficace per coloro ai quali sono stati negati i diritti e la depenalizzazione di tutte le relazioni omosessuali. Questi sono i diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a tutti e permetteranno un progresso continuo in Qatar con un lascito che va ben oltre il fischio finale della Coppa del Mondo".

I valori - Il portiere Mat Ryan dice nel video: "Ci sono valori universali che dovrebbero definire il calcio, quali rispetto, dignità, fiducia e coraggio. Quando rappresentiamo la nostra nazione, aspiriamo a incarnare questi valori". "Come membri della Pfa (l'associazione giocatori, ndr.), comprendiamo il potere della contrattazione collettiva ei diritti fondamentali di tutti i lavoratori di formare e aderire a un sindacato", ha aggiunto Danny Vukovic. Football Australia ha affermato che il video arriva dopo quasi due anni di consultazioni tra i "Socceroos", il sindacato dei giocatori, e Football Australia con una serie di organizzazioni globali tra cui Amnesty International, l'organo di governo mondiale dello sport e FifPro, l'organizzazione globale dei giocatori.

La difesa - L'emiro al potere del Qatar questa settimana si è scagliato contro le critiche al suo Paese descrivendole come una "campagna senza precedenti" mirata alla prima nazione araba che ospiterà il Mondiale. Critiche che il Qatar ha ripetutamente respinto, insistendo sul fatto che il Paese ha migliorato le tutele per i lavoratori migranti e definendole "obsolete". Il Qatar afferma che i tifosi Lgtbq che si recheranno in Qatar non saranno arrestati.