Il Paese organizzatore subito eliminato: Qatar come il Sudafrica nel 2010

Qatar-Senegal in immagini



























La sconfitta contro il Senegal nella seconda partita del gruppo A, che fa seguito a quella all'esordio con l'Ecuador, è costata l'eliminazione al Qatar con una giornata di anticipo. Per la seconda volta in 22 edizioni della Coppa del Mondo, il Paese organizzatore è stato eliminato nella prima fase. Prima di oggi era capitano solo al Sudafrica nel 2010, ma i Bafana Bafana - al contrario dei qatarini - si giocarono la qualificazione fino all'ultima partita del girone, uscendo nonostante i 4 punti conquistati con Messico e Francia. Il Qatar farà sicuramente peggio, visto che in caso di (improbabile) vittoria contro l'Olanda al massimo può finire con tre punti.