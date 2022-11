Qatar 2022, tutti i convocati ai Mondiali

Ormai ci siamo: dal 20 novembre al 18 dicembre, giorno della finalissima, andranno in scena i Mondiali di Qatar 2022, i primi della storia a non essere disputati in estate. La grande assente è l'Italia di Mancini, ma le stelle di certo non mancheranno: ecco le liste definitive stilate dai 32 commissari tecnici per il torneo più atteso dell'anno.