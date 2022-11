Qatar 2022, tifoso canadese a caccia del record: 41 partite dal vivo

L'INIZIATIVA

Lee Kormish ha organizzato tutto nel dettaglio, proverà a battere il primato che dura da Sudafrica 2010

© twitter Di tempo per pensarlo ne ha avuto parecchio, l'ultima volta che il suo Canada ha partecipato a un Mondiale di calcio (nel 1986) aveva solo 8 anni, ma quello che Lee Kormish tenterà di fare durante Qatar 2022 è un vero e proprio primato da Guinness. Il 44enne appassionato di calcio canadese ha in programma di registrare il nuovo record per numero di partite viste per intero dal vivo durante un Mondiale, attualmente di 31 stabilito nel 2010 dal Sudafricano Thulani Ngcobo. L'obiettivo di Kormish è di arrivare a 41 gare diverse su 64.

Serve tempo, denaro e tantissima forza di volontà per questa impresa ma Kormish è già arrivato a Doha, in Qatar per dare il via alla propria avventura - come ha raccontato al The Canadian Press -, cercando di spiegare le criticità.

"La logistica per provare a battere questo primato è da impazzire" ha svelato, spiegando come per ogni partita dovrà essere seguito da due persone che certificheranno il fatto che rimarrà seduto al suo posto per ogni singolo minuto in cui i giocatori saranno in campo. Non potrà alzarsi nemmeno per andare in bagno, se non durante i momenti prepartita o all'intervallo.

La parte più difficile, ha raccontato, è stato procurarsi tutti i biglietti delle partite designate - 41 in totale dislocate negli otto stadi di Qatar 2022 -, ma per questo si è avvalso anche dei consigli dell'attuale detentore del record. "Ho aspettato questo momento per tutta la vita, il Canada al Mondiale. Abbiamo passato momenti bui e ora non ho parole per descrivere le emozioni".

Nel corso della sua impresa, ovviamente, non potrà dunque mancare un appuntamento con il Canada che mercoledì 23 novembre affronterà il Belgio.