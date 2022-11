Qatar 2022, il ct del Belgio: "Su Lukaku decido il 22. Ma lo vedo al top per gli ottavi"

© Getty Images

Romelu Lukaku è tra i 26 convocati del Belgio per i Mondiali di Qatar 2022: Roberto Martinez ha scelto l'attaccante dell'Inter nonostante stia ancora riprendendosi dal risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale di fine ottobre. "Nessun trattamento speciale - ha spiegato il ct belga -, la sua situazione è simile a quella di Witsel all'ultimo Europeo o a quella di Kompany ai Mondiali del 2018. Quindi ci è già capitata una situazione simile, abbiamo già esperienza in questo campo. Lukaku non è in forma dal punto di vista medico, è in cura anche se negli ultimi giorni ci sono stati miglioramenti. Il 22 novembre, 24 ore prima della prima partita, faremo un punto con lui e lo staff medico ma penso ci siano possibilità che si riprenda".