Convocati Belgio, Lukaku e De Ketelaere ci sono: fuori dalla lista Origi e Saelemaekers

Il Belgio ha convocato Romelu Lukaku e Charles De Ketelaere per il Mondiale in Qatar. Il ct dei Diavoli Rossi ha puntato sul centravanti dell'Inter e sul trequartista del Milan nonostante i rispettivi problemi nei primi mesi stagionali in Serie A. Tra i giocatori impegnati nel nostro campionato e nel giro della nazionale belga, fuori i milanisti Saelemaekers e Origi, mentre nella lista dei 26 è presente l'ex Napoli - ora al Galatasaray - Dries Mertens.