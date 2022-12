Qatar 2022 è il Mondiale del Psg, già 13 gol: Milan da record e sul podio

Qatar 2022 è il Mondiale del Paris Saint Germain. In attesa dell'ultimo atto che vedrà sfidarsi in finale Messi e Mbappé, ovvero due terzi del super tridente della squadra di Al-Khelaifi, il club parigino domina già la speciale 'classifica marcatori per club' del primo Mondiale giocato in autunno: alle cinque reti a testa delle due superstar di Francia e Argentina si aggiungono infatti le due di Neymar, che in Qatar in termini di gol ha raggiunto una leggenda come Pelé, e quella di Soler in Spagna-Costa Rica. In totale sono 13 gol, un dominio assoluto, con le squadre al secondo posto in classifica, il Barcellona (Ferran Torres,2, Lewandowski,2, Gavi, Christensen, De Jong e Depay) e il Manchester City (Julian Alvarez,4, Gundogan, Grealish, Foden e Akanji), distanziate di ben 5 reti.