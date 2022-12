Inter, un giocatore in finale dei Mondiali per l'undicesima volta consecutiva

dal 1982

Brozovic in semifinale, così come Dumfries e de Vrij o Lautaro: in ogni caso almeno un nerazzurro in finale. Il caso del Bayern

© Getty Images Con la qualificazione della Croazia alla semifinale dei Mondiali 2022 in Qatar, l'Inter continua una singolare striscia: dal 1982, quindi per undici volte consecutive, ha portato almeno un proprio giocatore in finale mondiale. Di sicuro in semifinale ci sarà Brozovic, poi toccherà a Dumfries e de Vrij se l'Olanda batterà l'Argentina nell'altro quarto di finale dal lato dei croati, oppure Lautaro Martinez in caso di successo albiceleste. A quel punto, nello scontro diretto, o Brozovic o Dumfries/de Vrij o Lautaro Martinez andranno in finale.

C'è un'altra squadra che potrebbe eguagliare il primato interista, ed è il Bayern Monaco. Anche i bavaresi portano almeno un giocatore in finale mondiale dal 1982 ma al momento non è certa la partecipazione di un calciatore del club tedesco in finale: nella Croazia c'è Stanisic ma nessuno nell'Argentina (mentre nell'Olanda c'è de Ligt); dall'altro lato del tabellone il Bayern tifa Francia (per Lucas Hernandez, formalmente ancora in rosa dopo l'infortunio, Coman, Pavard e Upamecano) e Marocco (Mazraoui) visto che non ha nessun giocatore in Inghilterra e Portogallo.

LA STRISCIA INTER

1982: Altobelli (gol), Oriali e Bergomi (Italia)

1986: Rummenigge (gol, Germania)

1990: Brehme (gol), Matthaeus e Klinsmann (Germania)

1994: Berti (Italia)

1998: Ronaldo e Djorkaeff (Brasile e Francia)

2002: Ronaldo (2 gol, Brasile)

2006: Materazzi (gol, Italia)

2010: Sneijder (Olanda)

2014: Palacio, Campagnaro e Alvarez (Argentina)

2018: Brozovic e Perisic (gol) (Croazia)