Qatar 2022, la cerimonia d'inaugurazione è firmata dall'italiano Balich

COUNTDOWN MONDIALE

Domenica alle 15.40 via ai Mondiali, lo show "sorprenderà la Fifa" dice il direttore creativo italiano

© Getty Images Pur senza Nazionale, due tocchi d'Italia nel primo giorno dei Mondiali di Qatar 2022: se Daniele Orsato arbitrerà il match inugurale Qatar-Ecuador, la cerimonia d'inaugurazione che si svolgerà allo stadio Al Bayt è firmata Marco Balich. Il direttore creativo italiano, che organizza da decenni gli eventi che aprono e chiudono i Giochi Olimpici, assicura che sarà uno show "a cui la Fifa non è abituata" e che non dribblerà le questioni dei diritti umani: "Non posso rovinare la sorpresa, ma ci saranno sicuramente l'attenzione e le risposte a tutti i temi di cui si sta discutendo in questo momento. Non si tratta di compiacere l'Occidente, ma di essere la piattaforma su cui Asia e mondo occidentale possono incontrarsi comodamente. Credo che avrete le risposte a tutte le critiche e ai problemi che sono stati sollevati".

Balich all'Associated Press spiega come abbia ricevuto direttive dall'emiro Tamim bin Hamad Al Thani: "Il messaggio e il contenuto dello spettacolo sono stati curati personalmente dal leader del Paese. Vogliono parlare del multiculturalismo, accettando il concetto di diversità e diventando uno spazio all'insegna della pace".

Il Qatar "non ha avuto paura di investire nella qualità artistica", ma lo show che precederà il fischio d'inizio della partita inaugurale, nonostante la presenza di "attori e artisti famosi", non assomiglierà al Super Bowl. "È una vera cerimonia con contenuti sul Qatar", ha assicurato Balich, che si occuperà anche dell'organizzazione della cerimonia di chiusura del Mondiale, prevista il 18 dicembre, che sarà "meno importante in termini di contenuto". "Assomiglierà più a una celebrazione del torneo - ha concluso - con la consapevolezza che l'attenzione per la finale è quasi sempre rivolta alle due squadre che vi partecipano".