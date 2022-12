Mondiali: morto un altro giornalista, il fotoreporter qatariota Al Misslam

LA SCOMPARSA

Il professionista lavorava per l'emittente Al Kass: ancora ignota la causa del decesso

© da twitter Un altro giornalista è morto durante i Mondiali in Qatar. Si tratta del fotoreporter di Al Kass TV Khalid Al-Misslam: "I canali a che piangono la morte di Khaled Al-Misslam", si legge in un tweet dell'emittente che pubblica un'immagine del fotoreporter. Secondo il portale Gulf Times, che riporta la notizia, "Al-Misslam, qatariota, è deceduto improvvisamente mentre copriva la Coppa del Mondo". La notizia della morte di Khalid Al-Misslam giunge a pochi giorni dal decesso a Doha del giornalista del canale americano CBS Sports, Grant Wahl, nell'immediato dopo partita dei quarti di finale tra Argentina e Olanda.

In attesa che si possano avere maggiori notizia circa il decesso del giornalista qatariato, ricordiamo che il reporter americano della Cbs era stato colpito da un malore in tribuna stampa nel corso dei tempi supplementari di Olanda-Argentina, soccorso sul posto e portato in ospedale, ma purtroppo non c'era poi stato nulla da fare. Nei giorni precedenti la sua scomparsa aveva fatto sapere di essere in cura per una bronchite, contratta in Qatar. Wahl era uno dei più noti e influenti reporter calcistici americani e nei primi giorni dei Mondiali aveva fatto notizia per essere stato bloccato all'ingresso di uno stadio perché indossava una maglietta con l'arcobaleno.