Mondiali, Belgio-Marocco 0-2: Saiss, Aboukhlal e Courtois confezionano l'ultima sorpresa

BELGIO-MAROCCO 0-2

Indecisione del portiere dei Diavoli Rossi sul primo gol: la nazionale di Martinez delude e adesso rischia il fallimento



Disastro Courtois: il Marocco inguaia il Belgio



























































LA PARTITA

La next generation del Belgio, cui di next è rimasta solo la possibilità, rinviata al prossimo giro, di provare a vincere qualcosa, resta aggrappata al Mondiale, ma solo grazie al gol di Batshuayi che ha regalato, alla banda di Martinez, l’ingiustissimo successo all’esordio contro il Canada. Già, perché i Diavoli Rossi di infernale non hanno più davvero nulla. Tutt’altro: come già contro il Canada, nonostante l’inserimento del polipo Onana in mezzo al campo al posto di Tielemans, la nazionale belga non riesce ad abbozzare un’azione che sia una, stretta com’è dalle linee di un Marocco semplice ma ordinato, lineare attorno ad Amrabat e sempre pronto a raddoppiare sui trequarti di Martinez. Da Eden Hazard, decisamente fuori forma e, forse, fuori luogo, a Kevin de Bruyne, uno che così poco incisivo non è mai forse stato in carriera.

Il punto è che tolti loro, del Belgio non c’è nulla da raccontare. Batshuayi è uno di quegli attaccanti che, spalle alla porta, comincia lo stop al limite dell’area avversario e lo finisce a centrocampo. Uno che i piedi, insomma, meglio dimenticarli. Lukaku per il momento non c’è (dentro solo nei minuti finali) e Torgan Hazard fa quel che può senza eccedere in invettiva. Fatto sta che serve Mertens, al minuto 65, per assistere a una mezza occasione del Belgio. Un sinistro dopo una bella azione che Munir, in campo al posto di Bounou, fermato da un giramento di testa a pochi minuti dal via del match), blocca senza problemi.

Prima e dopo una gara perfettamente allineata al panorama, con un deserto di occasioni in cui l’oasi della rete annullata a Ziyech a fine primo tempo (fuorigioco di Saiss) serve giusto per risvegliare l’entusiasta popolo marocchino. Il punto è che il gol annullato all’esterno del Chelsea era stato preceduto da un paio di tentativi pericolosi di Amallah e Hakimi e seguito poi, nella ripresa, dal destro a lato dell’ottimo Boufal. Non molto, ma comunque il segnale di una gara che stava per indirizzarsi dalla parte dei nordafricani.

Detto, fatto: al 28' della ripresa, la punizione senza pretese di Sabiri che un inspiegabile Courtois osserva infilarsi a fil di palo (28’ st), dà il la al successo dei marocchini: il gol, inizialmente assegnato al giocatore della Samp, è stato poi in un secondo tempo attribuito al compagno di squadra Saiss. A tempo scaduto (92') il raddoppio di Aboukhlal lo certifica. In mezzo il timidissimo segnale di vita di un Belgio cui non sono bastati gli inserimenti di de Ketelare e Trossard prima e Romelu Lukaku poi (36’ st).

Vince il Marocco e con grande merito allungando la lista delle sorprese che sorprese non sono più tanto e portandosi a quattro punti dopo aver pareggiato con la Croazia e aver battuto la favorita del girone. Per quel che riguarda il Belgio, il rischio è che la prossima occasione sia anche l'ultima di una next generation che non è più futuribile e ha tutta l'aria di poter diventare passata.



IL TABELLINO

BELGIO-MAROCCO 0-2

Belgio (3-4-2-1): Courtois 4.5; Meunier 5 (36' st Lukaku sv), Anderweireld 5.5, Vertonghen 5.5; Castagne 5.5, Onana 6.5 (15' st Tielemans 5.5), Witsel, T. Hazard 6 (30' st de Ketelaere 5.5); De Bruyne 5.5, E. Hazard 6 (15' st Mertens 6); Batshuayi 5 (30' st Trossard 6). A disp.: Casteels, Mignolet, Debast, Dendoncker, Faes, Theate, Carrasco, Vanaken, Doku, Lukaku, Openda. All.: Martinez 4

Marocco (4-3-3): Munir 6.5; Hakimi 6 (23' st Attiyat sv), Aguerd 6, Saiss 6.5, Mazraoui 6.5; Ounahi 5.5 (33' st El Yamiq sv), Amrabat 7, Amallah 6.5 (23' st Sabiri 7); Ziyech 7, En-Nesyri 5.5 (28' st Hamdallah 6.5), Boufal 6.5 (28' st Aboukhlal sv). A disp.: Bounou, Tagnaouti, Benoun, Dari, Chair, El Khannous, Jabrane, Aboukhlal, Cheddira, Ezzalzouli, Zaroury. All.: Regragui 6.5

Arbitro: Ramos (Messico)

Marcatori: 28' st Saiss, 47' st Aboukhlal

Ammoniti: Onana (B)

Espulsi: -

Note: recupero 1+5

LE STATISTICHE

• Il Marocco ha ottenuto la sua terza vittoria ai Mondiali, su 18 gare giocate nella competizione (6N, 9P); il precedente successo risale al 23 giugno 1998, contro la Scozia (3-0).

• Per la prima volta il Belgio ha perso un match ai Mondiali contro una nazionale africana, dopo tre vittorie e un pareggio in queste sfide, tutte nella fase a gironi.

• Il Belgio ha segnato un solo gol finora, dopo le prime due gare giocate in un’edizione del Mondiale solo nel 1930 ha fatto peggio.

• Il Belgio non perdeva una gara ai Mondiali con due gol di scarto dal 17 giugno 2002, contro il Brasile (0-2).

• Questa è la quinta volta che il Marocco ha segnato almeno due gol in una gara della Coppa del Mondo, tutte contro squadre europee.

• Il Marocco non ha subito gol nelle prime due gare giocate in un’edizione del Mondiale, solo nel 1986 ci era riuscito.

• Il Belgio ha interrotto una serie di otto vittorie di fila nella fase a gironi dei Mondiali.

• Il Belgio ha disputato la sua 50ª gara nella Coppa del Mondo; solo due delle precedenti 11 squadre a raggiungere questo traguardo avevano perso il 50° match.