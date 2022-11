Mondiali 2022, Tunisia-Australia 0-1: Duke rilancia le ambizioni dei Socceroos

TUNISIA-AUSTRALIA 0-1

Dopo il pari al debutto contro la Danimarca, i nordafricani perdono 1-0 contro gli australiani: la rete dell'attaccante del Fagiano Okayama riapre la corsa-qualificazione

Dopo essere stata sconfitta al debutto dalla Francia, nonostante un ottimo primo tempo, l'Australia si prende la sua rivincita contro la Tunisia: i Socceroos vincono 1-0 all'Al-Janoub, la rete decisiva arriva al 23' e porta la firma di Mitchell Duke. Non porta alcun frutto l'assedio della Tunisia, che domina nel secondo tempo, ma sbatte sul muro eretto da Souttar e compagni. Si riapre così la corsa-qualificazione, aspettando Danimarca-Francia.

LA PARTITA

Dopo il ko al debutto contro la Francia, si rialza ed esulta l'Australia, che ottiene la prima vittoria dei suoi Mondiali e rientra in corsa per la qualificazione: sconfitta 1-0 la Tunisia grazie alla rete di Mitchell Duke, che lascia i nordafricani a un punto. Il primo tempo, nonostante i ritmi bassi, è molto combattuto: l'Australia è molto efficace sulle fasce, con l'ottima prestazione di Karacic, e le squadre si annullano nei primi minuti creando molta densità. La sfida si sblocca al 23', quando Goodwin trova un ottimo cross per Duke, efficace e letale di testa: l'attaccante del Fagiano Okayama (Serie B giapponese) supera Dahmen e si sblocca in questi Mondiali. Si lotta a centrocampo dopo la rete, con la Tunisia che prende il controllo nel finale di tempo: il primo squillo è di Dräger, ma la vera occasione è di Msakni, che calcia a lato di un soffio nel recupero. La ripresa è molto tattica: i Socceroos si coprono col 4-4-1-1 e cambi difensivi, i nordafricani invece vanno all'assalto con quattro giocatori offensivi e prendono il controllo del campo. È Msakni ad avere la miglior occasione, costringendo Ryan all'intervento al 71', mentre il muro eretto da Souttar e compagni resiste su tutti gli altri tentativi della Tunisia. L'assedio prosegue anche nei sei minuti di recupero, ma è l'Australia ad esultare per una vittoria preziosissima, che riapre la corsa-qualificazione.

IL TABELLINO

TUNISIA-AUSTRALIA 0-1

TUNISIA (3-4-2-1) - Dahmen 6; Bronn 6 (27' st Kechrida 6), Meriah 5.5, Talbi 6; Dräger 5.5 (1' st Sassi 6), Skhiri 6, Laidouni 6 (22' st Khazri 6), Abdi 5.5; Sliti 6, Msakni 6.5; Jebali 6 (27' st Khenissi 6). Ct: Kadri. A disposizione: Balbouli, Ben Said, Hassen, Ifa, Ghandri, Mejbri, Maaloul, Ben Romdhane, Chaaleli, Jaziri, Slimane.

AUSTRALIA (4-3-3) - Ryan 6; Karacic 6.5 (28' st Degenek 5.5), Souttar 7, Rowles 6, Behich 6; McGree 6 (18' st Hrustic 6), Mooy 6, Irvine 6; Leckie 6 (40' st Mabil sv), Duke 6.5 (18'st Maclaren 6), Goodwin 6.5 (40' st Baccus sv). Ct: Arnold. A disposizione: Redmayne, Vukovic, Tilio. Wright, Devlin, Deng, Kuol, King, Cummings.

Arbitro: Siebert (Ger).

Marcatore: 23' Duke (A).

Ammoniti: Laidouni (T), Abdi (T), Sassi (T)

Note: recupero 5+6

LE STATISTICHE DI TUNISIA-AUSTRALIA

L’Australia ha vinto il suo terzo match di Coppa del Mondo su 18 disputati: l’ultimo successo risaliva all’edizione 2010 (2-1 alla Serbia). Da allora, per i Socceroos erano arrivati un pareggio e sei sconfitte nelle sette successive apparizioni nella competizione prima di oggi.

Quella di oggi è la seconda gara di Coppa del Mondo conclusa dall’Australia senza subire gol sulle 18 disputate: l’altro precedente risale al 1974 (0-0 contro il Cile).

La Tunisia ha mantenuto la porta inviolata soltanto in due delle 17 partite disputate in Coppa del Mondo (0-0 contro la Germania nel 1978 e 0-0 in questa edizione contro la Danimarca).

Tunisia-Australia è stata sin qui la partita con la percentuale di precisione nei passaggi più bassa (73,1%) di questa edizione della Coppa del Mondo.

Mitchell Duke è diventato oggi il secondo giocatore australiano a segnare un gol di testa in Coppa del Mondo - l'altro a riuscirci era stato Tim Cahill, contro la Serbia nel 2010 e il Cile nel 2014.

Quello di Mitchell Duke è il primo gol segnato in questa edizione della Coppa del Mondo da un giocatore militante in un club di seconda divisione (Fagiano Okayama, seconda serie giapponese).

Mathew Ryan e Mathew Leckie hanno collezionato oggi l’ottava presenza con la maglia dell’Australia in Coppa del Mondo, più di qualunque altro giocatore australiano nella competizione.

Youssef Msakni contro l’Australia ha effettuato sei conclusioni, numero più alto mai registrato per un giocatore tunisino in un match di Coppa del Mondo.

Yassine Meriah ha effettuato più respinte difensive (17) e più respinte difensive di testa (11) di qualunque altro giocatore in questa Coppa del Mondo.