Mondiali 2022, l'emiro del Qatar: "Campagna diffamatoria senza precedenti"

Tammim bin Hamad Al Thani: "Accoglieremo tutti affinché il mondo possa essere testimone della calorosa ospitalità e generosità dei qatarioti"

Lo sceicco del Qatar, Tammim bin Hamad Al Thani, ha espresso il suo rammarico circa le polemiche derivanti l'assegnazione del Mondiale 2022, mai placatesi e, al contrario, sempre più forti con l'avvicinarsi della grande rassegna iridata: "Sin dall'assegnazione della Coppa del Mondo, il Qatar è stato bersaglio di campagne diffamatorie e critiche senza precedenti rispetto a qualsiasi altro Paese ospitante" evidenzia l'emiro, aggiungendo: "Inizialmente abbiamo gestito il problema in buona fede e abbiamo persino considerato alcuni consigli che potessero essere utili. Ma è diventato presto chiaro che questa campagna tenda a espandersi e che vengano usati due pesi e due misure".

"Ospitare la Coppa del Mondo è un'opportunità per descrivere chi siamo non solo in termini di forza economica e delle istituzioni, ma anche in termini di indentità e civiltà - ha aggiunto lo sceicco Al Thani - . Continueremo il nostro lavoro per tenere alto il nome della Nazione e apriamo le braccia per accogliere tutti affinché il mondo possa essere testimone della calorosa ospitalità e generosità dei qatarioti".

Il Qatar è sotto pressione per la questione dei diritti umani non garantiti: lavoratori sfruttati, minoranze religiose perseguitate e forti preoccupazioni per i diritti della comunità LGBTQIA+. Tra le nazionali al via, la Danimarca non è stata in silenzio e ha scelto di lanciare divise “di denuncia” per prendere posizione sul fronte del rispetto dei diritti umani e in omaggio ai lavoratori immigrati morti durante i lavori di costruzione delle strutture sportive allestite per i mondiali di calcio. Il marchio danese di abbigliamento sportivo Hummel, da tempo fornitore delle maglie della squadra nazionale, ha scelto tre modelli monocromatici, in rosso, bianco e nero. Gli elementi di design tipici delle maglie da calcio professionistiche, come i loghi, le strisce o il caratteristico motivo chevron dei danesi, sono stati sublimati in modo da essere appena visibili.

