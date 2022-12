Mondiali 2022, Ghana-Uruguay 0-2: la Celeste vince ma è eliminata

GHANA-URUGUAY 0-2

La doppietta di de Arrascaeta vale il successo sugli africani, ma il 2-1 della Corea condanna la formazione di Alonso

© Getty Images Vittoria amarissima per l'Uruguay, che batte 2-0 il Ghana ma è eliminato dai Mondiali 2022 in Qatar. Ad Al Wakrah, decide la doppietta di de Arrascaeta (26' e 32') dopo il rigore sbagliato da Ayew sullo 0-0: a rivelarsi fatale è però il 2-1 sul Portogallo della Corea del Sud, che passa in virtù del maggior numero di gol segnati grazie alla rete al 91' di Hwang Hee-Chan. La Celeste e gli africani salutano così la manifestazione.

LA PARTITA

Finale incredibile nel gruppo H: l'Uruguay vince 2-0 contro il Ghana ma, come gli africani, è eliminato dai Mondiali 2022 in Qatar. Inutile il successo per 2-0, con la formazione di Addo che sbaglia un rigore sullo 0-0 e poi cede alla doppietta di de Arrascaeta.

La prima opportunità la crea il Ghana, con il destro dal limite di Jordan Ayew respinto da Rochet, poi sulla ribattuta Kudus si guadagna il calcio di rigore, ma dal dischetto Andre Ayew si fa ipnotizzare dal portiere uruguaiano. Passano due minuti e Salisu è decisivo sul tocco sotto di Núñez, respingendo la sfera proprio sulla linea. Al 26', però, la Celeste passa: destro in area di Suarez parato da Ati-Zigi, ma sulla linea de Arrascaeta insacca di testa. Passano 6 minuti e il giocatore del Flamengo raddoppia con un destro al volo su sponda di testa di Suarez al termine di una bellissima azione.

Nella ripresa, il Ghana prova ad accelerare, ma è comunque la formazione di Alonso ad insistere, con Pellistri e Valverde che ci provano senza inquadrare la porta nel primo caso e trovando l'opposizione di Ati-Zigi nella seconda circostanza. Gli africani insistono e, dopo un sinistro di poco a lato di Semenyo, entrato al posto di uno spento Williams, sale in cattedra Kudus, che però viene murato da un super Rochet. Proprio quando la qualificazione sembra alla portata, Hwang Hee-Chan regala il 2-1 alla Corea del Sud sul Portogallo. La differenza reti è la stessa (0), ma il maggior numero di gol segnati da Son e compagni (4) condanna i sudamericani (2). Basterebbe un gol, ma Ati-Zigi è decisivo sul diagonale di de la Cruz. Finisce così 2-0: una delle vittorie più amare della storia dell'Uruguay, mentre il Ghana chiude addirittura ultimo nel gruppo H.

IL TABELLINO

GHANA-URUGUAY 0-2

Ghana (4-2-3-1): Ati-Zigi 6,5; Seidu 5,5, Amartey 6, Salisu 6,5, Baba 6; Partey 5,5, Abdul Samed 6 (27' st Kyereh 5,5); Kudus 6,5 (53' st Fatawu sv), Ayew A. 5 (1' st Bukari 5,5), Ayew J.5,5 (1' st Sulemana 5,5); Williams 5,5 (27' st Semenyo 6). A disp.: Danlad, Nurudeen, Lamptey, Odoi, Owusu, Afriye, Mensah, Aidoo, Djiku, Sowah. All.: Addo 5,5

Uruguay (4-3-3): Rochet 7,5; Varela 6,5, Gimenez 6,5, Coates 6, Olivera 6; Bentancur 6 (34' st Vecino 6), de Arrascaeta 7,5 (35' st Gomez 6), Valverde 6,5; Pellistri 6 (21' st de la Cruz 5,5), Suarez 7 (21' st Cavani 6), Núñez 6 (35' st Canobbio 6). A disp.: Muslera, Sosa, Godin, Torreira, Viña, Torres, Caceres, Ugarte, Rodriguez. All: Alonso 7

Arbitro: Siebert (Ger)

Marcatori: 26' e 32' de Arrascaeta

Ammoniti: Núñez (U), Suarez (U), Sulemana (G), Coates (U), Seidu (G), Gimenez (U), Cavani (U)

Note: al 21' Ayew A. (G) sbaglia un calcio di rigore. Recupero 8+10

LE STATISTICHE

Ci sono stati finora cinque penalty parati ai Mondiali del 2022; dal 1966 questo è il maggior numero in un singolo torneo al pari dell'edizione 2002 (anche allora cinque) lotteria dei rigori esclusa.

In questo Campionato del Mondo si registra per ora la peggior percentuale di rigori segnati (64%) dall'edizione 1990 (55%).

Compresa la lotteria dei rigori, il Ghana ha calciato in totale 10 rigori in Coppa del Mondo - sei di questi sono stati battuti contro l'Uruguay. Gli africani hanno sbagliato quattro dei sei penalty tirati contro la Celeste nella competizione.

L'Uruguay ha segnato al ventiquattresimo tiro effettuato in questa Coppa del Mondo: i sudamericani sono l'ultima squadra ad aver trovato la rete in questa edizione della competizione.

Giorgian De Arrascaeta è il quarto giocatore dell’Uruguay a realizzare nel 21esimo secolo una doppietta in una gara di Coppa del Mondo dopo Diego Forlán, Luis Suárez (due volte) ed Edinson Cavani.

Giorgian De Arrascaeta è il giocatore uruguaiano che ha realizzato nel minor tempo una doppietta (32 minuti) in un Mondiale da Juan Peregrino Anselmo (31 minuti contro la Jugoslavia nel 1930).

Dal 1966 solo quattro giocatori (in cinque differenti occasioni) hanno fornito un assist a un'età più avanzata di quella di Luis Suarez (35 anni e 312 giorni) in una partita di Coppa del Mondo.

Edinson Cavani ha raggiunto oggi la sua presenza numero 17 in Coppa del Mondo, più di qualunque altro giocatore dell’Uruguay nella storia della competizione.

Per la seconda volta nella storia ciascuna delle squadre partecipanti alla competizione ha segnato almeno un gol in tre edizioni consecutive dei Mondiali (2014-2018-2022): l'altro precedente risale alle edizioni 1958-1962-1966.