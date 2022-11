Mondiali 2022, Francia-Danimarca 2-1: Mbappé porta i Bleus agli ottavi

FRANCIA-DANIMARCA 2-1

La doppietta del fuoriclasse francese vale il successo contro una buona Danimarca illusa da Christensen

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Francia è la prima squadra agli ottavi nei Mondiali 2022 in corso in Qatar. Dopo il successo all'esordio sull'Australia, la selezione di Deschamps ha battuto anche la Danimarca con un 2-1 frutto della doppietta di Mbappé nel secondo tempo. Match sbloccato al 61' con una sgasata sulla sinistra di Mbappé e Theo Hernandez conclusa in rete dall'attaccante, ma vantaggio durato solo cinque minuti per il pareggio di Christensen sugli sviluppi di corner al 67'. Dopo aver sfiorato due volte il colpo grosso però, la Danimarca si è arresa all'86' alla doppietta di Mbappé su cross di Griezmann.

LA PARTITA

Puoi giocare bene, puoi giocare male ma se hai Mbappé dalla tua parte puoi stare tranquillo. La Francia è la prima squadra a qualificarsi agli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar e se Deschamps potrà pensare con più tranquillità al match contro la Tunisia è perché Kylian Mbappé nel secondo tempo contro la Danimarca ha deciso di vestire i panni del trascinatore in campo. Sua la doppietta nel 2-1 sulla squadra di Hjulmand, sue le sgasate che hanno acceso lo Stadium 974 dopo l'intervallo in una partita più equilibrata del previsto.

Nel primo tempo, infatti, è stata la classica sfida tra due squadre europee con la Francia padrona del possesso palla e la Danimarca con il baricentro più basso per togliere profondità e velocità alle frecce di Deschamps, Mbappé da una parte e Dembélé dall'altra. La contesa semmai è stata più fisica che tecnica e nel mischione dalla trequarti in su, sono stati Giroud e Rabiot gli uomini più pericolosi per la Francia, ma senza trovare la giocata vincente né il rimpallo giusto. La Danimarca invece si è affidata a qualche ripartenza, riuscendo ad arrivare dalle parti di Lloris raramente e senza realmente impegnare il capitano dei Bleus.

Il copione è cambiato nella ripresa quando gli spazi si sono allargati. Mbappé e Griezmann nel primo quarto d'ora hanno preso le misure della porta di Schmeichel, ma è al 61' che la catena di sinistra della Francia si è accesa in tutta la sua qualità; Mbappé in collaborazione con Theo Hernandez ha aperto e chiuso un triangolo che ha coperto 30 metri di campo fino sul fondo, con l'assist del milanista per il rimorchio dell'attaccante che è valso l'1-0 a velocità supersonica. Poco però il tempo di esultare per la Francia perché al 67' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la spizzata di Andersen è stata deviata in rete da Christensen per la nuova parità.

Sull'1-1 è iniziata una nuova partita con schemi saltati e occasioni da una parte e dall'altra. La Danimarca ha esaltato i riflessi di Lloris con Lindstrom al 73' con un piattone centrale, poi Braithwaite all'81' ha girato sul fondo un bel taglio su assist di Dolberg. Due spaventi grossi per la Francia che però dall'altra parte del campo ha spostato in posizione centrale Mbappé per lanciarlo in velocità contro i rocciosi difensori danesi. Detto, fatto. Dopo una rovesciata di poco alta di Rabiot, Mbappé si è preso i Galletti sulle spalle sgasando per tutto il campo, ma trovando il raddoppio da centravanti d'area di rigore e buttandosi sul secondo palo, deviando in rete il cross di Griezmann approfittando della marcatura blanda di Kristensen.

Una doppietta che lo elegge uomo copertina di questo Mondiale al pari di Enner Valencia, ma con ambizioni diverse, come raccontano i numeri. É il secondo giocatore con almeno 7 gol al Mondiale prima di compiere 24 anni dopo Pelé, ma soprattutto per la Francia sono 14 reti nelle ultime 12 presenze. Numeri da re.

--

IL TABELLINO

FRANCIA-DANIMARCA 2-1

Francia (4-2-3-1): Lloris 6; Koundé 6, Varane 6 (29' st Konate 6), Upamecano 6, T. Hernandez 6,5; Tchouameni 6,5, Rabiot 6; Dembélé 5,5 (29' st Coman 6,5), Griezmann 7 (48' st Fofana sv), Mbappé 8; Giroud 6 (17' st Thuram 5,5). A disp.: Areola, Mandanda, Saliba, Pavard, Disasi, Veretout, Guendouzi, Camavinga, Kolo Muani. Ct.: Deschamps 6,5.

Danimarca (3-4-2-1): Schmeichel 6,5; Andersen 5,5, Christensen 6, Nelsson 5,5; Kristensen 5 (48' st Bah sv), Hojbjerg 6, Eriksen 6, Maehle 5; Lindstrom 5,5 (40' st Norgaard sv), Damsgaard 6 (28' st Dolberg 5,5); Cornelius 5,5 (1' st Braithwaite 6). A disp.: Ronnow, Christensen, Stryger Larsen, Kjaer, Wass, Jensen, Poulsen, Wind, Skov Olsen, Skov. Ct.: Hjulmand 5,5.

Arbitro: Marciniak

Marcatori: 16' st Mbappé (F), 23' st Christensen (D), 41' st Mbappé (F)

Ammoniti: Koundé (F); Christensen, Cornelius (D)

Espulsi: nessuno

Note: recupero 3' + 7'

--

LE STATISTICHE DI OPTA

La Francia ha vinto sei partite di fila ai Mondiali per la prima volta nella sua storia nella competizione; in precedenza l'ultima nazionale a riuscirci era stata la Spagna nel 2010.

La Danimarca ha perso una partita di Coppa del Mondo per la prima volta dal 2010, contro il Giappone; in questa gara, infatti, ha subito tanti gol (2) quanti nelle precedenti cinque partite nel torneo.

La Francia è diventata la quinta squadra detentrice del trofeo a vincere le prime due gare di un’edizione della Coppa del Mondo dopo l'Italia nel 1938, l'Uruguay nel 1954, il Brasile nel 1998 e il Brasile nel 2006.

Nessun giocatore ha segnato più gol di Kylian Mbappé ai Mondiali prima di compiere 24 anni (sette, come Pelé).

Kylian Mbappé (sette gol) ha superato Thierry Henry (sei) come secondo miglior marcatore della Francia ai Mondiali (davanti solo Just Fontaine a 13).

Kylian Mbappé è solo il secondo giocatore della Francia a segnare in tre partite consecutive ai Mondiali dopo Just Fontaine, che è andato in gol in sei gare consecutive nell'edizione del 1958.

Theo Hernández è il primo difensore che ha servito un assist in due presenze consecutive con la Francia ai Mondiali dal 1966.

Andreas Christensen ha segnato il suo terzo gol con la Danimarca, due dei quali sono arrivati in tornei importanti (il precedente infatti è arrviato contro la Russia a Euro 2020).

Ciascuno degli ultimi sette gol della Danimarca ai Mondiali è stato realizzati da giocatori differenti, una striscia iniziata nell'edizione 2010 (Bendtner, Rommedahl, Tomasson, Poulsen, Eriksen, Zanka e Christensen).