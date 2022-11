Mondiali 2022, Brasile-Svizzera 1-0: Casemiro porta la Seleçao agli ottavi

BRASILE-SVIZZERA 1-0

Una perla del mediano verdeoro sblocca un match complicato per i sudamericani contro la formazione di Yakin

© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM I Mondiali avranno il Brasile agli ottavi di finale dopo l'1-0 alla Svizzera nella seconda giornata del gruppo G. La Seleçao dopo il successo all'esordio contro la Serbia, si è ripetuta anche contro la Svizzera avendo la meglio in un match complicato grazie a una perla di Casemiro nel finale. All'83' un destro di prima - deviato da Akanji - ha rotto la resistenza degli elvetici guidati da Yakin, scesi in campo puntando al pareggio e mai pericolosi. I rossocrociati restano a quota tre punti e si giocheranno il passaggio del turno con la Serbia.

LA PARTITA

Dopo la Francia, il Brasile. I Mondiali in Qatar non nascondono troppe sorprese e le prime due nazionali qualificate agli ottavi di finale sono sicuramente tra le favorite per la vittoria finale. La Seleçao di Tite ha dovuto vincere la battaglia contro la Svizzera in un match dominato dal punto di vista tecnico, ma difficile da conquistare per l'opposizione fisica, ordinata e aggressiva degli elvetici. É stata necessaria una giocata in velocità e un destro praticamente all'incrocio dei pali per il Brasile per portare a casa l'1-0, lasciando spazio al divertimento puro solo nei minuti finali contro una Svizzera stremata e impossibilitata a reagire.

Senza Neymar infortunato, il Brasile si è affidato a Raphinha e Vinicius in attacco ma senza riuscire a trovare per un'ora abbondante quella capacità di scassinare la difesa avversaria anche partendo da fermo. Le triangolazioni in velocità studiate dalla Seleçao hanno trovato una Svizzera diligente e sempre pronta a raddoppiare sui giocatori di talento, costringendo lo stesso Raphinha e Paquetà in mezzo al campo a limitarsi al minimo sindacale, sbagliando ogni pallone con un tasso di difficoltà maggiore. L'unica occasione del primo tempo è stata di fatto quella capitata a Vinicius che ha trovato una pronta risposta di Sommer. Troppo poco per vincere la partita.

Nella ripresa Tite si è ripresentato togliendo Paquetà e inserendo Rodrygo sulla trequarti passando al 4-2-3-1, ma il copione è cambiato di poco. La Svizzera ha messo il naso fuori dalla propria metà campo solo al 53' con un cambio di gioco sulla destra per Widmer che in area non ha saputo trovare una deviazione vincente di un compagno, poi la contesa è tornata a disputarsi davanti all'area di rigore rossocrociata. Al 64' un fuorigioco di Richarlison ha negato la gioia del gol a Vinicius, annullato, ma con i cambi e tanta pazienza - contro una Svizzera comunque sempre ordinata e poche volte in difficoltà - il Brasile ha trovato la chiave per vincere la partita.

All'83' una combinazione in velocità sulla sinistra di Vinicius e Rodrygo ha pescato Casemiro defilato in area di rigore; il (teoricamente) mediano non ci ha pensato due volte ad esplodere un destro di prima intenzione sul secondo palo che, con una deviazione di Akanji, si è infilato all'incrocio dei pali. Il bacio di Tite al vice dopo l'1-0 è un'immagine che racconta l'importanza di un successo che nel finale avrebbe potuto raggiungere dimensioni più larghe. Così non è stato per merito di Akanji, quasi eroico contro Vinicius e Rodrygo lanciati a rete per mantenere una sconfitta di misura dal differente peso specifico e importante, chissà, in chiave differenza reti finale.

IL TABELLINO

BRASILE-SVIZZERA 1-0

Brasiel (4-3-3): Alisson 6; Militao 6, Marquinhos 6,5, Thiago Silva 6,5, Alex Sandro 6 (41' st Telles sv); Paquetà 5 (1' st Rodrygo 6), Casemiro 7, Fred 5,5 (13' st Guimaraes 6); Raphinha 5 (27' st Antony 6), Richarlison 5,5 (27' st G. Jesus 6), Vinicius 7. A disp.: Ederson, Weverton, Telles, Dani Alves, Bremer, Fabinho, Everton, Martinelli, Pedro. Ct.: Tite 5,5.

Svizzera (4-2-3-1): Sommer 6,5; Widmer 6 (41' st Frei sv), Akanji 6,5, Elvedi 6,5, Rodriguez 6,5; Freuler 6, Xhaka 6,5; Rieder 5,5 (13' st Steffen 6), Sow 6 (30' st Aebischer 6), Vargas 5,5 (13' st Fernandes 6); Embolo 5,5 (30' st Seferovic 6). A disp.: Kohn, Omlin, Kobel, Comert, Schar, Jashari, Zakaria, Shaqiri, Frei, Fassnacht. Ct.: Yakin.

Arbitro: Cisneros

Marcatori: 38' st Casemiro

Ammoniti: Fred (B); Rieder (S)

Espulsi: nessuno

Note: recuperi 1' + 6'

LE STATISTICHE DI OPTA

• Il Brasile è diventata la seconda squadra a non subire un singolo tiro in porta nelle prime due partite di un’edizione dei Mondiali dal 1966, dopo la Francia nel 1998.

• La rete di Casemiro al minuto 83 è la seconda più tardiva segnata dal Brasile sul risultato di 0-0 al Mondiale, dopo il gol di Coutinho contro la Costa Rica nel 2018 (al 90°).

• Il Brasile è diventata la prima squadra a rimanere imbattuta in 17 partite della fase a gironi di Coppa del Mondo.

• La Svizzera non è riuscita a segnare in una partita contro il Brasile per la prima volta dal dicembre 1980 (sconfitta per 0-2 in amichevole), dopo che aveva realizzato esattamente un gol in ognuna delle ultime 6 sfide prima di oggi.

• La Svizzera ha vinto solo una delle nove partite dei Mondiali contro squadre sudamericane (2N, 6P), 2-1 contro l'Ecuador nel 2014 a Brasilia.

• Solo Gabriel Jesus (21 anni e 80 giorni contro la Costa Rica) è più giovane di Rodrygo (21 anni e 323 giorni) tra i giocatori brasiliani che hanno preso parte a un gol in una partita di Coppa del Mondo nel 21° secolo.

• Il Brasile ha vinto due partite consecutive ai Mondiali contro selezioni europee per la prima volta dalla serie di sei successi tra il 2002 e il 2006.

• Il Brasile ha tirato per la prima volta in questa gara solo al 27° minuto di gioco, con Vinícius Júnior: solo contro il Camerun nel 1994 aveva aspettato più minuti (32) per effettuare la sua prima conclusione in una gara dei Mondiali dal 1966.