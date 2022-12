Mondiali 2022, Brasile-Corea del Sud 4-1: Seleçao ai quarti con la Croazia

BRASILE-COREA DEL SUD 4-1

Al 974 Stadium di Doha ai verdeoro basta un tempo per archiviare la pratica: a segno Vinicius, Neymar, Richarlison e Paquetá

Troppo Brasile, poker alla Corea del Sud







































































1 di 37 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 37 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sarà Croazia-Brasile il terzo quarto di finale dei Mondiali 2022. La squadra di Tite ha travolto 4-1 la Corea del Sud e staccato alla grande il pass per la sfida contro Modric e compagni che si disputerà il 9 dicembre. Al 974 Stadium di Doha è Seleçao show. Ai verdeoro basta infatti un tempo per archiviare la pratica, andando a segno con Vinicius (7'), Neymar dal dischetto (13'), Richarlison (29') e Paquetá (36'). Un poker implacabile che segna la gara e trasforma la ripresa in una formalità per il Brasile. Di Paik Seung-Ho (76') il gol della bandiera.

LA PARTITA

Troppo Brasile per la Corea del Sud. Al 974 Stadium la squadra di Tite non gioca a calcio, ma "balla" e dà spettacolo. Uno show incredibile, mix perfetto di tecnica, corsa e classe. Una danza meravigliosa che lascia pochissimo spazio agli uomini di Paulo Bento, schiacciati dalle invenzioni, dal fraseggio e dal palleggio verdeoro. In poco più di mezz'ora la squadra di Tite va a bersaglio quattro volte e lo fa con quattro giocate diverse. Segno di una varietà di colpi e di una potenza di fuoco pazzesca. Roba da mettere paura a tutti in Qatar.

Dopo il turnover col Camerun, per la prima gara da dentro o fuori Tite recupera Neymar e Danilo e li piazza subito in campo insieme agli altri big. Con Kim Min-jae a disposizione, Bento invece davanti si affida a Son, con Cho, Lee Jae-sung e Hwang Hee-chan liberi di agire tra centrocampo e trequarti. A buon ritmo è il Brasile a prendere in mano il possesso e il tema tattico del match è subito chiaro. Più rapida a conquistar palla e ordinata nel palleggio, la banda di Tite manovra in ampiezza, lascia a Neymar l'onere di inventare tra le linee e spinge sugli esterni. Corta e compatta, la Corea del Sud invece arretra e prova a resistere facendo densità al limite. Tattica che funziona solo sette minuti, poi la Seleçao aumenta i giri e sfonda. Servito da Raphinha, Vinicius sblocca tutto con freddezza, poi Neymar raddoppia i conti dal dischetto e Richarlison firma il tris concludendo in rete una combinazione da manuale in combinazione con Thiago Silva e Marquinhos. Tre lampi devastanti intervallati da due guizzi di Hwang Hee-Chan disinnescati alla perfezione da Alisson e completati da un destro al volo di Paquetá che vale il poker verdeoro. Uno show pazzesco, arricchito da almeno altre quattro grandi occasioni fuori bersaglio per questione di centimetri.

La ripresa inizia con l'ingresso in campo di Hong Chul e Son Jun-Ho e con un'altra parata decisiva di Alisson su Son dopo un errore di Marquinhos. Episodio che dà un po' di fiducia ai coreani, ma che non cambia affatto l'inerzia del match. Avanti di quattro gol e in totale controllo, il Brasile infatti sceglie il possesso per gestire la gara senza rischi. Atteggiamento che trasforma la partita quasi in un'esibizione. Da una parte Seung-Gyu ferma Raphinha due volte. Dall'altra Alisson prima si supera ancora su Hwang Hee-Chan, poi deve arrendersi su una botta di controbalzo dal limite di Paik Seung-Ho. Gol che premia la serietà e la determinazione dei coreani e chiude anche il match. Il Brasile incanta, dà una sonora lezione alla Corea del Sud e vola ai quarti tra gli applausi.



IL TABELLINO

BRASILE-COREA DEL SUD 4-1

Brasile (4-2-3-1): Alisson 7,5 (35' st Weverton sv); Militao 6 (18' st Dani Alves 6), Thiago Silva 6,5, Marquinhos 6,5, Danilo 6,5 (27' st Bremer 6); Casemiro 7, Paquetà 7,5; Raphinha 7,5, Neymar 7,5 (35' st Rodrygo sv), Vinicius 7,5 (27' st Martinelli 6); Richarlison 7,5.

A disp.: Ederson, Antony, Bruno Guimaraes, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Pedro. All.: Tite 7,5

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu 5; Kim Moon-Hwan 5, Kim Min-Jae 5,5, Kim Young-Gwon 5, Kim Jin-Su 5 (1' st Hong Chul 6); Hwang In-Beom 4,5 (20' st Paik Seung-Ho 6,5), Jung Woo-Young 4,5 (1' st Son Jun-Ho 6); Hwang Hee-Chan 6,5, Lee Jae-Sung 5 (29' st Lee Kang-In 6), Cho Gue-Sung 5 (35' st Hwang Ui-Jo sv); Son Heung-Min 5,5.

A disp.: Jo Hyeon-Woo, Song Bum-Keun, Cho Yu-Min, Jeong Woo-Yeong, Kim Tae-Hwan, Kwon Chang-Hoon, Kwon Kyung-Won, Na Sang-Ho, Song Min-Kyu, Yoon Jong-Gyu. All.: Paulo Bento 5

Arbitro: Turpin (Francia)

Marcatori: 7' Vinicius (B), 13' rig. Neymar (B), 29' Richarlison (B), 36' Paquetà (B), 31' st Paik Seung-Ho (C)

Ammoniti: Jung Woo-Young (C)

Espulsi: -

Note: recupero 6' + 4'



LE STATISTICHE

- Neymar è uno dei 3 giocatori brasiliani della storia - insieme a Pelé e Ronaldo - in grado di segnare in 3 diverse edizioni dei Mondiali.

- Era dall’ottavo di finale contro il Cile del 1998 che il Brasile non realizzava almeno quattro gol in una gara ad eliminazione diretta di un Mondiale.

- Per la prima volta nella storia il Brasile ha segnato tre reti nella prima mezz’ora di gioco in un match dei Mondiali.

- Vinicius Junior è il più giovane attaccante con almeno un gol segnato e un assist servito in questo Mondiale. In generale solo Saka é piú giovane di lui tra i giocatori coinvolti in almeno 3 gol in questa edizione (una rete, due assist).

- Il Brasile é una delle due squadre (con la Francia) sempre presente ai quarti di finale negli ultimi tre Mondiali (2014, 2018, 2022).

- Gli ultimi sei gol segnati da Neymar con la maglia del Brasile sono arrivati su calcio di rigore.

- Neymar é uno dei cinque giocatori (con Messi, Ronaldo, Perisic e Shaqiri) capace di andare a segno almeno una volta in ognuno degli ultimi tre Mondiali (2014, 2018, 2022).

- Il Brasile è la prima squadra a utilizzare 26 giocatori differenti in un'edizione di un Mondiale.

- Questa è solo la seconda volta che il Brasile segna quattro gol nel primo tempo di una partita ai Mondiali, l'altra contro il Messico nel 1954.

- Al 29' minuto é il 3-0 piú veloce segnato dal Brasile nella sua storia ai Mondiali (il precedente record era contro lo Spagna, 31’ nel 1950).

- Prima del Brasile, l’ultima squadra che aveva segnato 2 gol nei primi 15 minuti di gioco in una sfida ad eliminazione diretta in Coppa del Mondo era stata la Germania, contro la Svezia nel 2006.

- Il brasiliano Thiago Silva giocherà oggi la sua 14esima partita ai Mondiali, eguagliando il tre volte campione del mondo e leggenda Pelé come presenze in questa competizione.

- In occasione del 3-0 Thiago Silva (38 anni, 74 giorni) é diventato il giocatore più anziano con un assist ai Mondiali dal 1966, superando Roger Milla nel 1990 (38 anni, 42 giorni contro l'Inghilterra).

- Il Brasile ha vinto in sette delle otto partite in tutte le competizioni contro la Corea (1P).

- Dal torneo del 1986 (il primo in cui la squadra asiatica ha trovato il gol), solo il Brasile (16) ha segnato più reti dalla distanza della Corea del Sud (15).