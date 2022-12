Argentina, Messi: "La finale è quello che volevamo. Questo gruppo è pazzesco"

ARGENTINA

La Pulce dopo la vittoria con la Croazia: "E' davvero emozionante, quello che abbiamo vissuto è stato qualcosa di incredibile"

L'Argentina è la prima finalista di Qatar 2022















































L'Argentina è in finale al Mondiale e gran parte del merito va a Leo Messi, un gol su rigore e un assist anche contro la Croazia. L'attaccante del PSG è raggiante dopo la vittoria con la Croazia. "Per tutta la Coppa del Mondo, quello che abbiamo vissuto è stato qualcosa di incredibile - ha detto a fine match -. Andiamo a giocare l'ultima partita, che è quello che volevamo". Poi si rivolge ai tifosi: "Mi sono divertito da quando siamo arrivati ​​ai Mondiali anche se abbiamo iniziato con una sconfitta. Abbiamo fiducia, chiediamo alle persone di fidarsi, sappiamo cosa siamo. Questo gruppo è pazzesco. Ancora una volta l'Argentina è in una finale mondiale, godetevi tutto questo".

"Tutto quello che stiamo vedendo dall'inizio dei Mondiali è pazzesco, quello che si vede in ogni partita con la gente, in Argentina - ha aggiunto Messi ai microfoni di Tyc Sports - Sappiamo cosa siamo, cosa può ottenere questo gruppo".

Sulla finale di domenica. "Sapevamo di potercela fare, siamo molto fiduciosi. Sapevamo di non essere i principali candidati, ma non avremmo regalato niente a nessuno. Tutto quello che abbiamo fatto è stato merito nostro, partita dopo partita. I dettagli cambiano il gioco, ma questo gruppo è sempre stato chiaro che avremmo dato il massimo. Divertiamoci, quello che stiamo facendo in questo Mondiale è un risultato straordinario. Faremo del nostro meglio in finale e rinunceremo a tutto per cercare di farcela, ma ora dobbiamo goderci questo grande momento".

MESSI INFRANGE ALTRI RECORD

Leo Messi contro la Croazia ha stabilito nuovi e strabilianti record. Con 11 gol ha superato Gabriel Omar Batistuta come miglior goleador argentino ai Mondiali. Con quella di oggi sono 25 partite ai Mondiali: eguagliato Lothar Matthäus come giocatore più presente nella storia della competizione. Il fenomeno argentino è diventato il primo giocatore sia a segnare che fornire assist in quattro diverse partite di un singolo Mondiale (dall'edizione del 1966 ad oggi) e ha preso parte attiva a 19 gol ai Mondiali (11 reti, 8 assist), eguagliando il miglior numero di gol+assist per un giocatore dal 1966), stabilito in precedenza da Miroslav Klose, Ronaldo e Gerd Müller.