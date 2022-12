Marocco in semifinale ai Mondiali: tifosi in festa nelle città italiane

© Getty Images

Comunità marocchina in festa a Milano e a Torino e in molte altre città italiane. Migliaia di tifosi, entusiasti per la qualificazione alla semifinale del Marocco ai mondiali del Qatar dopo la vittoria contro il Portogallo, sono scesi per strada, a piedi e in auto, in particolare lungo corso Buenos Aires a Milano, con bandiere, fumogeni e trombette da stadio. Fuochi d'artificio sono stati esplosi in diverse zone della città. Folle festanti di persone che hanno preso la scena in diverse città d'Italia e d'Europa per celebrare un'impresa storica.