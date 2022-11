L'Argentina si risolleva, ma c'è un neo: Lautaro Martinez è un flop mondiale

MOMENTO NO

Il Toro è stato il peggiore dei suoi contro il Messico dopo la prova incolore contro l'Arabia Saudita

© Getty Images L'Argentina si ritrova grazie a Leo Messi, rimane in corsa per gli ottavi ma nella magica serata contro il Messico c'è un grosso neo che non passa inosservato: Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter, dopo la prova incolore contro l'Arabia Saudita, è stato il peggiore in campo dell'Albiceleste che, non a caso, ha sbloccato il match dopo la sua uscita dal campo. Per Lautaro, poco o nulla: giusto un colpo di testa impreciso e qualche sponda per i compagni di reparto. E in Argentina chiedono a Scaloni già la sua testa a vantaggio di Julian Alvarez.

Quello in Qatar finora non è di certo il Mondiale che Lautaro Martinez si immaginava e sognava. Due partite e zero gol, una debacle contro l'Arabia Saudita e una gara davvero incolore nel match da dentro o fuori contro il Messico. Un tiro (respinto), due gol annullati per fuorigioco, solo 25 palloni giocati, 7 possessi palla persi e 4 guadagnati e una sola occasione creata: questi i numeri di un esordio tutt’altro che indimenticabile per Lautaro Martinez che ieri sera ha fatto persino peggio, anche a causa dei compagni che non gli hanno regalato palloni giocabili.

Due brutte prestazioni che lo candidano seriamente per il premio 'flop mondiale'. E in Argentina c'è già chi vorrebbe Julian Alvarez al centro dell'attacco nella decisiva sfida con la Polonia. Lautaro Martinez è uno dei pupilli del ct Scaloni, che lo ha fatto esordire da titolare nel 2018 e da allora lo ha sempre tenuto in grande considerazione. Una fiducia che il Toro ha ripagato a suon di gol: 21. Solo Messi nello stesso periodo ha fatto meglio con 27. Se l'Argentina vuole sognare in grande, Lautaro deve dare il suo contributo nell'unico modo che conosce: fare gol.

